Der er ingen udsigt til fodbold på topplan inden for den nærmeste fremtid, så nu har 2. divisionsklubben Brønshøj Boldklub taget konsekvensen og valgt at sælge ud af de fødevarer, der er i klubben.

Klubben har lavet et opslag på Facebook for at komme af med de mange varer, der har en udløbsdato, og det er til særdeles fordelagtige priser.

'Hjælp os! Køkkenet i boldklubben skal tømmes for varer, da udsigten til fodbold er uvis. Vi sælger derfor varelageret til vores egne indkøbspriser og håber, I vil hjælpe,' skriver klubben og har på ganske kort tid fået udsolgt af flere varer.

Væk er produkter som Carlsberg Classic og energidrikke samt Coca-Cola, mens der stadig er en stor beholdning af chokoladebarer, hvidvin og almindelig Carlsberg-øl.

Foto: Nils Meilvang Vis mere Foto: Nils Meilvang

Ud over varerne giver hvert køb over 100 kroner en fribillet til en hjemmekamp, og der er flere, der allerede har slået til – og også købt halstørklæder.

En enkelt person har for eksempel brugt anden påskedag på at købe 12 halstørklæder.

Brønshøj Boldklub har som mange andre fodboldklubber været særdeles hårdt ramt af coronakrisen, og klubbens kontraktspillere har tilkendegivet, at de over de kommende fire måneder vil indbetale dele af deres løn til en støtteordning.

Nu kommer der altså også penge ind ved at sælge ud af køkkenets varebeholdning.