2. divisionsklubben Jammerbugt FC er blevet solgt til en tysk fodboldinvestor.

Det afslører klubben i en pressemeddelelse.

Det kræver dog, at salget endegyldigt godkendes på en ekstraordinær generalforsamling i moderklubben Jetsmark IF.

Går salget igennem, kommer det til at få stor betydning for klubben, lyder det.

»Det overordnede i aftalen er, at Jetsmark IF ikke alene blive gældfri ved salget, men samtidig fortsætter den daglige drift som den plejer, med de samme personer ved roret. Det nye er, at vi på sigt bliver tilført nogle talenter og en stærkere økonomi, så vi åbent kan melde ud, at vi skal have Jammerbugt FC i Nordic Bet Ligaen på sigt,« siger bestyrelsesformand Bøje Lundtoft i pressemeddelelsen.

Fremover skal talenter fra Mali og Nigeria spille i klubben kombineret med de spillere, der allerede er en del af holdet, som cheftræner Bo Zinck står for.

»Det her er vildt. Vildt fedt for Jetsmark, Jammerbugt FC, ja hele Jammerbugt Kommune. Vi kommer til at udvikle vores fodboldklub både sportsligt og organisatorisk, og vi får en klub med et internationalt islæt, hver vi skal være med til at udvikle nogle af de største talenter fra Afrika på god nordjysk vis,« lyder det fra Zinck, der tilføjer:

»Vi kommer til at gøre det på vores måde, men vil nok stadigvæk forsøge, at holdet er opbygget om et dansk spillerskellet. Men en stærkere og bredere trup vil kun gavne alle, og give os muligheder for at træne på et højere niveau til gavn for både nuværende og fremtidige spillere.«

Jammerbugt FC fører i øjeblikket 2. division gruppe 1.