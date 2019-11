Viborg blev snydt og bedraget, da de takkede ja til at have fodboldmysteriet Bernio Verhagen gående på træningsbanerne på Kirkebækvej.

Det bekræfter flere kilder nu over for B.T..

Bernio Verhagen skulle have banet vejen til et spændende samarbejde mellem Viborg FF og den verdensomspændende agentvirksomhed Stellar Group. Det var det, Viborg FF’s sportschef, Jesper Fredberg blev lovet, hvis han til gengæld gav Bernio Verhagen en kontrakt.

Det fik den 25-årige hollænder, som aldrig har spillet en professionel fodboldkamp, og som hurtigt viste sig at være langt under det fodboldmæssige niveau, som normalt betræder græsset i Viborg.

Det var ét problem for klubben og sportschefen. Et helt andet og langt større problem var dog, at der slet ikke var nogen aftale med Stellar Group.

Hele Bernio Verhagens aftale med Viborg var nemlig sat op af en person, der udgav sig for at være den hollandske agent Mo Sinouh fra Stellar Group - præcis som tilfældet var, da Bernio Verhagen skiftede til Cape Town City FC i Sydafrika og Audax Italiano i Chile.

Og i Viborgs tilfælde var det ifølge B.T.s oplysninger ikke bare Mo Sinouhs navn, der blev misbrugt. Også en anden ansat i Stellar Group blev blandet ind i hele aftalen, da hans identitet også blev stjålet og brugt til at lokke Viborg FF til et samarbejde.

Den takkede 1. divisions-topholdet ja til, for klubben var overbevist om, at der forude ventede et samarbejde med Stellar Group, der har et klientkatalog indeholdende blandt andre Gareth Bale fra Real Madrid, Saul fra Atletico Madrid, Jordan Pickford fra Everton og den danske landsholdsspiller Joachim Andersen.

De kommer nok ikke til at kigge forbi Viborg Stadion lige med det samme, og nu skal Viborg finde ud af, hvad der skal ske med 25-årige Bernio Verhagen.

Han skulle angiveligt stadig have sit ophold i en lejlighed, som klubben råder over. Og hollænderens pas er også endnu i Viborgs besiddelse.

B.T. har bedt Viborg FF om et svar på de nyeste oplysninger om Bernio Verhagen og den falske aftale med Stellar Group, men de meddeler, at de ikke ønsker at kommentere noget lige nu.

B.T. har tidligere på dagen forgæves forsøgt at få en kommentar fra Bernio Verhagen.