Rafaelson er ikke længere Næstved-spiller.

Søndag skriver den danske 1.-divisionsklub på Facebook, at brasilianeren er blevet solgt til klubben Nam Dinh, der spiller i den bedste række i Vietnam.

»Vi glæder os over, at vores spillere er interessante for udenlandske klubber og ønsker Rafaelson alt mulig held og lykke fremover,« lyder det på klubbens facebookside.

Handlen kom på plads efter et uvant forhandlingsforløb for den danske fodboldklub.

Betingelserne for skiftet kom således på plads gennem kommunikations-appen WhatsApp, fortæller sportschef Peter Dinesen til Sjællandske Medier.

»Der har været lidt misforståelser undervejs, men vi fik klaret det hele, og det har været spændende at prøve,« siger Peter Dinesen til mediet.

Rafaelson kom til Næstved i april 2019 og nåede at spille 26 kampe for klubben, hvori det blev til fem scoringer. Næstved overvintrer på den næstsidste plads i 1. division og skal derfor kæmpe for at undgå nedrykning i foråret.

/ritzau/