'Så sker det!! Vores samarbejde med Antalyaspor giver pote nu! Agenter, scouts og Antalyaspors forskellige managere kommer på besøg på Ishøj IF anlæg for at udvælge talenter!'

Sådan lød det fra den danske klub Ishøj IF på Facebook søndag eftermiddag. Her opfordrede de deres unge danske talenter til at møde op, og at prisen for deltagelse er 100 euro per spiller.

I klubben, som tidligere har haft Nicki Bille i stalden og lige nu råder over den tidligere AGF-profil Osama Akharraz, lyder det fra sportschef Murat Kütuk, at der, som det ser ud lige nu, kommer seks mennesker med forskellige roller fra Antalyaspor på dagen.

Kan de lide, hvad de ser, vil de følge og lægge planer for spilleren, forklarer han om arrangementet, der allerede har fået stor opmærksomhed på de sociale medier. Blandt andet fordi det koster penge at deltage.

Hvordan er samarbejdet kommet i stand?

»Vi har haft en tidligere tyrkisk Superliga-spiller i et halvt år, som var omkring klubben og er kendt i Tyrkiet. De lagde mærke til ham. Vi er en dansk fodboldklub med mange etniske spillere. Vi har mange med tyrkiske rødder, og det bliver der lagt mærke til i Tyrkiet. Så kom der fokus på os, fordi vi har mange tyrkere, selvom det er danske børn.«

Hvad er grunden til, at det koster penge at deltage?

»Hvis vi hiver en masse trænere og scouts ind fra Tyrkiet, koster det penge. Der er mange udgifter forbundet med det her og deres ophold. Hvis vi skal have dækket nogle af udgifterne, skal vi have noget for det. Det er ikke bare sjov og ballade, det her. Det svarer til, når du skal på DBU-fodboldskole, det koster også noget. Seriøsitet kommer også i fokus her. Vælger du at betale de cirka 700 kroner, går du 'all in'.«

Ishøj IF's sportschef, Murat Kütuk (tv.) fortæller, at klubben ikke tjener penge på dagen med repræsentanter fra Antalyaspor. Vis mere Ishøj IF's sportschef, Murat Kütuk (tv.) fortæller, at klubben ikke tjener penge på dagen med repræsentanter fra Antalyaspor.

I klubben kender I jeres talenter. Hvorfor udvælger I ikke de bedste og viser dem frem i stedet?

»Mange gange bliver man lidt farvet i forhold til at se på spillere konstant. Her bliver de set med friske og andre øjne. Der er en anden tilgang. Jeg har spillere, jeg synes er gode, hvor andre ikke synes det. Det handler om, at de kan blive set med friske øjne, og alle får chancen for at vise sig.«

Nogle påpeger, at det kunne se ud, som om det her kun er stablet på benene, for at I kunne tjene penge?

»Jeg vil sige det sådan, at jeg kunne bruge to timer på at finde en sponsor, og så har jeg fået de penge, jeg kunne skrabe sammen. Vi tjener som klub nul kroner. Det har vi heller ikke intentioner om. Det handler om at vise talenterne fra en anden side – er de så gode, som de påstår, kan de vise sig frem foran de her mennesker. Det er det, det handler om. Det handler ikke om kroner og ører.«

I har før delt opslag omkring, at I har været hårdt ramt økonomisk som følge af coronakrisen. Kan du forstå, hvorfor det kan se ud, som om arrangementet er stablet på benene kun for at tjene penge?

»Før coronaen kom, havde vi jo også et samarbejde, og det her er resultatet. Ja, vi blev ramt ligesom alle andre på grund af corona, og det har vi skrevet på de sociale medier. De første steder, sponsorer sparede, var os. Vi er ramt ligesom alle andre. Superliga-hold kunne også gå konkurs. Der er mange udgifter forbundet med en amatørklub.«

»Vi gør ikke det her for at score penge – tværtimod. Dem, der kender os, ved, vi er frivillige, der går ind i det. Det har ikke noget med kroner og ører at gøre. Der vil altid være mennesker, der er verdensmestre i at brokke sig til højre og venstre. De findes sgu alle steder. Vi prøver bare at hjælpe vores unge frem i livet.«

I skrev 27. februar, at Antalyaspor ville holde øje med talenterne i klubben. Har de så gjort det?

»Lige nu gik der corona i det hele, så den er lidt svær. Jeg kan fortælle så meget, at de ved rigtig mange ting om de forskellige talenter i Danmark. Jeg blev selv overrasket over, hvor mange navne de kunne give mig, da jeg var på besøg i Tyrkiet.«

Så det er ikke bare varm luft?

»Overhovedet ikke. Tro mig, de holder øje med rigtig mange. Deres fodboldtilgang er noget helt andet. Herhjemme er vi blødere i forhold til dem. Det er noget helt andet.«