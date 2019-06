For halvanden måned siden var 1. divisionskæmpen Næstved tæt på at sikre sig playoff-kampe til superliga-oprykning.

Men i dag er klubben forvandlet til noget, der udefra set minder om et gedigent kaos.

Klubben fyrede efter den forgangne sæson cheftræner Michael Hemmingsen og sportsdirektør Jacob 'Gaxe' Gregersen.

Man venter stadig på en ny cheftræner, men man ansatte i den forgangne uge en ny assistenttræner i amerikanske Ricky Pabon, der har indtil videre har vist sig at være et .... hidsigt bekendtskab.

Ihvertfald gik Ricky Pabon ifølge sn.dk fuldstændig amok efter holdets første træningskamp - 0-1-nederlaget til Fremad Amager i lørdags. Her skulle alle spillerne - én efter én - være blevet svinet til at den nyankomne amerikaner.

Værst skulle det angiveligt være gået ud over Tobias Christensen, der ellers spillede en super-sæson sidste år.

»Jeg har ikke lyst til at gå nærmere i detaljer med den episode, men jeg kan godt bekræfte, at der blev sagt nogle ting i omklædningsrummet, men jeg undlod dog at svare tilbage, selvom det på mange måder havde været på sin plads,« fortæller Tobias Christensen til sn.dk.

Avisen skriver, at folk omkring klubben er dybt bekymret over situationen med den manglende cheftræner og et 'løsgående missil' af en assistenttræner. Flere spillere og ledere skulle angiveligt være i tvivl om, hvorvidt deres fremtid skal ligge i klubben.

Tobias Christensen har efterfølgende forladt Næstved. I starten af sæsonen fik han overraskende besked om, at han ikke skulle forvente spilletid i år.

»Jeg synes, det er synd for Næstved, at det går den her vej. Det er ikke den samme klub, jeg forlader, som den jeg kom til for et år siden,« siger Tobias Christensen.

Direktør i Næstved Boldklub, Peter Nielsen, har ikke lyst til at gå dybt ind i sagen om Tobias Christensen-

»Der er mange sider i den sag, men jeg har ikke lyst til at hænge Tobias ud i medierne, selv om jeg snildt kunne gøre det. Jeg tror, han gør bedst i ikke at udtale sig alt for kraftigt,« siger Peter Nielsen til B.T.

Hvad med historien om, at jeres nye assistenttræner skulle være et 'løsgående missil'?

»Jeg vil ikke udtale mig 'løsgående missil'. Han har måske bare en anden måde at håndtere tingene på, end vi er vant til i Danmark. Og det er klart, at det er der nogle, der bliver lidt skræmte af. Der er en markant kulturforskel, og vi arbejder selvfølgelig på en mindske den.«

»Vi leder efter en cheftræner, og når han er på plads, så kommer der styr på det hele. Vi er stadig på udkig, for vi vil rigtig gerne have, at det er en, der matcher vores ønsker til, hvordan fodbold skal spilles.«

Udefra set kunne det godt ligne, at der er kaos i Næstved ...

»Det er fordi, folk står udefra og kigger. Hvis de vidste, hvad der lå bag alle de ting, der sker, ville de se anderledes på det. Der er bestemt ikke kaos.«

»Men vi vidste udmærket godt, at vi ville få disse tæsk hen over sommeren, fordi det kan se lidt mærkværdigt ud udefra. Men indefra set går det helt efter planen, så der er ihvertfald ingen kaos hos os,« lyder det fra Peter Nielsen.