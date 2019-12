Vejle Boldklub har en sand guldfugl rendende rundt i Nørreskoven.

16-årige Wahid Faghir er et af de absolut største talenter i Danmark - og Vejle har allerede denne vinter hevet ham op i førsteholdstruppen, der i det kommende forår skal kæmpe om oprykning til Superligaen.

Men det er ikke sikkert, at traditionsklubben får lov at nyde godt af stortalentet særligt længe. For der er nemlig heftig udenlandsk interesse.

B.T. erfarer, at Vejle for nyligt har afvist et bud på 10 millioner kroner fra en udenlandsk klub. Det vides ikke, hvilken klub buddet kom fra.

Foto: Vejle Boldklub Vis mere Foto: Vejle Boldklub

Men B.T. har tidligere fortalt, at Premier League-topklubben Leicester og hollandske Ajax står forrest i køen blandt bejlere til Wahid Faghir - men også andre Premier League-klubber samt spanske La Liga-klubber er ude med snøren.

Vejle forlængede for nylig Wahid Faghirs kontrakt med tre år.

Wahid Faghir har scoret syv mål i 12 kampe for det særdeles succesfulde danske U17-landshold.

Vejle fører 1. division inden anden og afgørende halvdel.