Den tidligere FC Nordsjælland-målmand David Jensen skifter fra FC Utrecht til New York Red Bulls.

Målmanden David Jensen fortsætter fodboldkarrieren på den anden side af Atlanten.

Således skifter han fra FC Utrecht i Holland til New York Red Bulls i den amerikanske MLS-liga.

Det oplyser den amerikanske klub på sin hjemmeside.

- David kommer med en masse professionel erfaring til vores klub. Da vi scoutede ham, imponerede han både på og uden for banen, siger New York Red Bulls' sportsdirektør, Denis Hamlett.

- Vi ved, at han er en solid keeper, og vi tror, at han bliver stærk for os i omklædningsrummet også, siger klubbens sportsdirektør, Denis Hamlett.

Den 27-årige David Jensen fik sit gennembrud FC Nordsjælland, inden han skiftede til Utrecht i 2016.

Han har adskillige U-landskampe for Danmark og har også været udtaget til A-landsholdet.

I New York Red Bulls bliver han holdkammerat med Mathias Jørgensen, der har en fortid i OB.

/ritzau/