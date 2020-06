Anders Christiansen fik rødt kort i første halvleg, og Malmö FF måtte nøjes med et point hjemme mod oprykker.

I sæsonens første hjemmekamp blev den nyudnævnte Malmö FF-anfører, Anders Christiansen, helten med begge mål i sejren på 2-0. Men i sæsonens anden hjemmekamp spillede han en knap så flatterende rolle.

Midtbanespilleren blev således udvist allerede efter 37 minutter, efter at han inden for få minutter havde modtaget to gule kort. Det andet gule kort fik han for at stemple en modstander hårdt.

Uden ham på banen endte det med 2-2 mod oprykkeren Varbergs BOIS FC, og Malmö er noteret for fem point for tre kampe.

En anden dansker, nemlig Søren Rieks, havde ellers sørget for at give Jon Dahl Tomassons tropper en drømmestart med et mål efter seks minutter.

Bolden havnede hos Rieks efter et hurtigt kontraangreb, og den tidligere Esbjerg-spiller hamrede bolden resolut i mål med venstrebenet.

Føringen holdt dog bare i et par minutter, så udlignede Alexander Johansson for gæsterne på en friløber.

Et kvarter før tid gik det så galt igen for Malmö. Gustaf Norlin tog chancen fra 25 meter med et snedigt spark, der strøg ind ved stolpen til 2-1 for oprykkeren.

Så pressede favoritten på for udligning, og den kom med otte minutter tilbage, da Isaac Thelin hamrede bolden i nettaget efter et indkast.

I kampens tillægstid fik Malmös tredje dansker på banen, Lasse Nielsen, så et gult kort, men mål kom der ikke flere af.

