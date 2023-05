Han var helt rundt på gulvet, da han blev tilbudt jobbet som indkasttræner i Liverpool for fem år siden.

Men nu er eventyret slut for danske Thomas Grønnemark.

Indkastspecialisten forlader den engelske topklub efter denne sæson.

Thomas Grønnemark forsøgte i 2008 i pausen under landskampen mellem Danmark og Spanien i Parken at slå verdensrekorden i indkast. Rekorden på 51,33 meter satte han dog først to år senere, i 2010. Foto: Rune Evensen Vis mere Thomas Grønnemark forsøgte i 2008 i pausen under landskampen mellem Danmark og Spanien i Parken at slå verdensrekorden i indkast. Rekorden på 51,33 meter satte han dog først to år senere, i 2010. Foto: Rune Evensen

»Alt godt får en ende. Liverpool og jeg har besluttet ikke at fortsætte vores aftale om indkasttræning efter fem fantastiske sæsoner,« skriver han.

»Jeg er stolt af at have rykket Liverpool fra 18.- til 1.-pladsen i Premier League, når det kommer til indkast under pres.«

»Siden har 25 professionelle klubber hyret mig på baggrund af den utrolige fremgang i Liverpool – og jeg har været en del af 14 mesterskaber, oprykninger og klubber, der overpræsterer.«

Thomas Grønnemark har desuden givet et interview til The Athletic, hvor han forklarer, at det var klubbens beslutning at stoppe samarbejdet.

All good things come to an end.

Liverpool and I have decided not to continue our agreement about the throw-in coaching after five great seasons.

I´m proud of being a part of taking LFC from 18th to 1st in the Premier League on throw-ins under pressure. 1/6 (video in the end) pic.twitter.com/tOaEjERxXu — Thomas Gronnemark (@ThomasThrowin) May 10, 2023

»Det var ikke min egen beslutning, det var klubbens. Jeg respekterer beslutningen, og jeg vil altid være taknemmelig for den mulighed, jeg har fået af Jürgen Klopp,« siger Grønnemark til The Athletic.

Den 47-årige dansker kommer dog ikke til at stå uden job, da han fortsat er tilknyttet en række andre klubber i forskellige lande.

