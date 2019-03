I et stort interview løfter den danske Hollywood- og Game of Thrones-stjerne Nikolaj Coster-Waldau sløret for sit syn på Christian Eriksen.

Og det er ikke småting, den danske skuespiller har at sige om Tottenhams kreatør.

Han kalder ham for 'det bedste, der er kommet ud af Danmark siden Michael Laudrup.' Michael Laudrup var Danmarks vel nok største stjerne op gennem 1980'erne og 90'erne, hvor han tørnede ud for blandt andre Real Madrid og Barcelona.

Interviewet er lavet af den spanske avis El País op til den nye sæson af HBOs kæmpe TV-serie Game of Thrones, som udkommer 14. april i år. Coster-Waldau har en stor rolle i serien, hvor han spiller Jaime Lannister.

Christian Eriksens fremtid i Tottenham er usikker, da hans kontrakt udløber i sommeren 2020. Foto: ADRIAN DENNIS Vis mere Christian Eriksens fremtid i Tottenham er usikker, da hans kontrakt udløber i sommeren 2020. Foto: ADRIAN DENNIS

Coster-Waldau forklarer videre, at han følger med i fodbold og blandt andet så Tottenhams kamp mod Dortmund i Champions League.

En kamp som Christian Eriksens mandskab vandt 3-0 på hjemmebane.

Årsagen til at skuespilleren snakker om Eriksen er, at han bliver bedt om at fortælle, hvilke gode ting, der er i Danmark.

Her nævner Coster-Waldau videre, at Tuborg er hans favoritøl i skarp konkurrence med Carlsberg Classic.

Christian Eriksen og Tottenham møder lørdag Arsenal.

Her skal London-holdet forsøge at komme tilbage på sporet efter nederlaget mod Chelsea på 2-0 tidligere på ugen.

Tottenham ligger på en tredjeplads i Premier League.

Der er, hvad der ligner en krise på vej i klubben, efter at stjernen Harry Kane angiveligt vil væk. Eriksens fremtid i klubben er også usikker, som B.T. flere gange har beskrevet.