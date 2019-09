Yussuf Poulsen var ikke med i RB Leipzigs 0-3-sejr over Werder Bremen.

Men det var heldigvis gode nyheder, der kom i vejen for Poulsens deltagelse i kampen.

Han er nemlig blevet far.

Det skriver RB Leipzig på Twitter, hvor de ønsker Yussuf Poulsen og kæresten, Maria Duus, tillykke med den gode nyhed:

+++ Die -News des Tages! +++



Glückwunsch an die frischgebackenen Eltern @yussufyurary und seine Verlobte Maria zur Geburt ihres gesunden Sohns



Wir wünschen nur das Beste für die neue kleine Family #HappyNewLife #Nachwuchsbullen pic.twitter.com/Jat2tvic6R — RB Leipzig (@DieRotenBullen) September 21, 2019

»Tillykke til Yussuf Poulsen. Vores nummer 9 og hans kæreste, Maria, er blevet forældre til en sund og rask baby, og det er en dreng. Vi tilgiver dig for at misse aftenens kamp,« skriver RB Leipzig på Twitter.

Yussuf Poulsen har spillet en stor rolle for RB Leipzig de sidste sæsoner, og derfor var det også mærkeligt, at danskeren hverken var at finde på banen eller på bænken, men det var der altså en god grund til.

Poulsen og kæresten har kendt hinanden siden folkeskolen, fortalte Maria Duus til B.T. inden sidste års VM:

»Vi har kendt hinanden siden 4. klasse. For nogle år siden blev vi single på samme tid og kom til at se på hinanden i et andet lys. For to år siden flyttede jeg så ned til ham.«