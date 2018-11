Magnus Mattsson er kun 19 år, men han har for længst slået sit navn fast i dansk fodbold.

Den særdeles lovende offensivspiller har repræsenteret flere ungdomslandshold, og han har flere superligakampe under bæltet for Silkeborg, der dog rykkede ned i 1. division i den forgangne sæson.

Men skulle fodboldkarrieren gå i stå, kan Magnus Mattsson stadig blive noget inden for musikken. Bogstaveligt talt.

For Silkeborg-profilen producerer musik i sin fritid. Med så stor succes, at han under dæknavnet Dream86 - inspireret af Silkeborg-postnummeret 8600 - sender musik fra værelset i Silkeborg til USA, hvor amerikanske rappere nyder godt af fodboldspillerens rytmiske evner.

»Min lillebror vil gerne være min manager, så han styrer min Twitter og Instagram og skriver til forskellige rappere, hvor nogle af dem så gerne vil bruge mine sange. Det svinger lidt, om jeg får penge for det eller ej,« fortæller Magnus Mattsson til TV2 Østjylland.

»Når jeg finder ud af, at en rapper har brugt min sang, så er det første jeg gør at sætte den på i omklædningsrummet. Og så er der er delte meninger, men inderst inde tror jeg alle sammen, at de synes, det er mega sejt. Det håber jeg i hvert fald.«

Magnus Mattsson, der er søn af fodboldtræneren Joakim Mattsson, forlængede tidligere på året kontakten med Silkeborg IF- så den nu løber frem til sommeren 2021.

Du kan høre fodboldspillerens musik lige her.