Den danske fodboldspiller Simon Makienok og hans kæreste, rradioværtenIda-Sophia Petersen, inviterer nu danskerne helt med ind i dobbeltsengen.

I en ny DR-dokumentar følger man parret helt tæt på – i deres forhold og i de udfordringer, de støder på.

Simon Makienok, der er i dag spiller i den tyske kultklub St. Pauli, annoncerer tirsdag selv nyheden på sin Instagram-profil.

»Vi har ventet længe på at kunne dele det her. Men nu er det ved at være tid til, at vores lille dokumentar i samarbejde med DR3 udkommer.«

»På søndag d. 4. april kan du få et indblik i Idas og min hverdag med en masse tanker, følelser og billeder på hvad det blandt andet indebærer at fylde 30, skulle flytte sammen, finde ny fodboldklub, sige arbejde op, flytte til udlandet og meget mere,« skriver Simon Makienok.

Den 30-årige angriber har tidligere spillet i klubber som Brøndby, Palermo og Charlton Athletic.

I 2014 blev han gift med tv-værten Ibi Støvring. Men parret blev skilt i 2019.

Simon Makienok står noteret for seks landskampe.