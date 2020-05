Alle kender fodboldstjernen Zlatan Ibrahimovic, men hvad med Tarik Ibrahimagic?

Den 19-årige danske OB-spiller med det iøjnefaldende navn har i den seneste uge fået omtale i hele verden, efter det kom frem, at han havde skrevet under på sin første fuldtidskontrakt med klubben.

»Spansk ESPN, som har over 1,4 millioner følgere, lagde et billede op af mig i en argentinsk landsholdstrøje fra 93. Det har givet mig en stor fanbase i Argentina allerede, hvor folk skriver, at jeg skal komme til Boca Juniors og spille. Det er meget overvældende,« siger Tarik Ibrahimagic om den pludselige interesse, der er kommet på grund af hans særprægede efternavn.

Særligt på sociale medier har fodboldfans lagt mærke til den unge dansker med det særprægede navn, som kommer fra farens gren af familien.

Tarik Ibrahimagic har fået meget opmærksomhed på grund af sit efternavn. Foto: OB Vis mere Tarik Ibrahimagic har fået meget opmærksomhed på grund af sit efternavn. Foto: OB

Efter OB meldte ud, at midtbanespilleren - der har rødder i Bosnien - havde skrevet under på en toårig kontrakt gældende fra 1. juli i år, fandt nyheden hurtigt vej til blandt andet Twitter, hvor navnet og nyheden blev delt flittigt.

»Det har været meget overvældende at opleve. Jeg forventede, at der ville komme lidt interesse, fordi det gjorde der også, da jeg skrev ungdomskontrakt, men jeg havde ikke forventet, at det ville gå viralt i det omfang.«

Du kan se ud udpluk af de øvrige kommentarer fra Twitter herunder, hvor der blandt andet bliver draget paralleller til den svenske angriber Zlatan Ibrahimovic.

'Dansk fodbold har i årevis sukket efter en Ibrahimovic. Nu får vi en Ibrahimagic.'

'OB hiver nu Tarik Ibrahimagic op i førsteholdstruppen... Ikke at jeg kommer til at bruge penge på en OB-trøje, men hvis det SKULLE være, så er det i hvert fald et solidt bud på, hvad der skulle stå på ryggen.'

'Tarik Ibrahimagic. Husk det navn.'

Sammenligningerne med den svenske stjerneangriber har Tarik Ibrahimagic da også selv lagt mærke til.

No es Zlatan, es Tarik.



Tiene 19 años, es danés y juega como mediocampista.



Ya tiene 3 partidos con la Sub 19 de Dinamarca.



Es fanático de Argentina.



Tiene la camiseta de la Selección, la del 93, la del último título: la Copa América.



Y algo más… pic.twitter.com/cJHRJNIz14 — SportsCenter (@SC_ESPN) May 13, 2020

»Det er vildt. Det er også lidt et pres, men det er da sjovt at kigge på. At blive sammenlignet med ham er da en stor ting. Men det ville være større, hvis det var på fodboldbanen, hvor vi trods alt er to forskellige typer og spiller forskellige positioner,« siger midtbanespilleren og tilføjer:

»Så spillemæssigt er vi lidt langt fra hinanden, men der er da nogle ligheder og nogle billeder, hvor vi kan ligne hinanden, som folk også har sendt min vej.«

»Og ofte når jeg siger mit navn højt, så spørger folk, om jeg er i familie med Zlatan, hvilket jeg ikke er. Men han er en spiller, jeg ser op til. Og jeg drømmer om at opnå en karriere som hans, med succes i de store europæiske klubber og især hos FC Barcelona.«

Tarik Ibrahimagic, der oftest blot kaldes Tarik blandt kammerater, fortæller, at det kan ske, at han bliver kaldt Magic eller Ibra i gode venners lag.

Ligesom Tarik Ibrahimagic har også svenske Zlatan Ibrahimovic bosniske rødder. Foto: MIGUEL MEDINA Vis mere Ligesom Tarik Ibrahimagic har også svenske Zlatan Ibrahimovic bosniske rødder. Foto: MIGUEL MEDINA

»Men hvis jeg skal kaldes Ibra, så skal jeg slå igennem i Europa først, vil jeg mene.«

Første skridt på vejen er et gennembrud hos OB, hvor den 19-årige midtbanespiller kan dække alle positioner på midtbanen. Han fortæller selv, at han går efter at blive fast mand på holdet hurtigst muligt.

OBs nye nummer 21 kommer op fra klubbens U19-ligahold, hvor han er viceanfører. I oktober 2019 han fik debut på landsholdets U19-hold i en kamp mod Irland.

Den fynske klub spiller sin første Superligakamp 1. juni mod AGF, når bolden igen ruller i den bedste danske liga efter coronanedlukningen.