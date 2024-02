En stor sorg har lørdag kastet mørke skyer over fodboldklubben AaB.

Lørdag aften meddeler den nordjyske traditionsklub således på sin hjemmeside, at klubbens tidligere spiller, leder og ambassadør, klubmanden Jens Skibsted, er gået bort.

Han blev 69 år gammel.

Jens Skibsted har spillet en stor rolle for den nordjyske klub gennem årene, lyder det fra AaB.

Han var blandt andet en af fodboldklubbens første kontraktspillere, og han nåede fra 1972-1979 hele 75 kampe for klubben.

Siden har han været en del af klubbens ældre fodboldhold - og senest i 2023 spillede han 20 kampe for klubbens ældste hold for mænd over 69 år.

»I denne svære stund sender vi vores dybeste kondolencer, tanker og medfølelse til Jens Skibsteds efterladte. Æret være hans minde,« skriver AaB.

Skibsted spillede desuden otte ungdomslandskampe for Danmark.