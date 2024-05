Conference League-finalen byder på et møde mellem Olympiakos og Fiorentina. Vinder sidstnævnte, ender dansk fodbold med en ekstra plads i europæisk fodbold.

Fiorentina vælter sig ikke i fans fra Danmark, men danskere med en interesse for fodbold har alligevel en god grund til at heppe på klubben fra Firenze i onsdagens finale i Conference League.

Der er nemlig - for dansk fodbolds vedkommende - en ekstra eftertragtet billet til Champions League på spil, når italienerne tørner sammen med græske Olympiakos.

Hvis Fiorentina vinder, eller hvis kampens ordinære og forlængede spilletid ender uafgjort, så slutter Danmark nemlig som nummer 15 på Det Europæiske Fodboldforbunds (Uefa) koefficientrangliste.

Den afgør, hvor mange pladser de enkelte lande får i de forskellige europæiske klubturneringer.

At ende på 15.-pladsen vil sikre, at fem danske hold i 2025/26-sæsonen skal spille europæisk fodbold. Det er ét mere end de nuværende fire. To af de fem - og ikke bare ét hold, som det har været tilfældet i et stykke tid - skal i aktion i kontinentets mest prestigefyldte turnering, Champions League.

- Det er en kæmpe kamp for dansk fodbold, der jo så ikke selv er herre over tingene, siger Mads Junker, der er fodboldekspert på TV 2.

- Det kan være skelsættende for dansk fodbold. Økosystemet kan blive vandet eller udtørret afhængigt af resultatet i finalen. Jo flere hold, der er med i europæisk fodbold, jo flere penge kan der komme ind i dansk fodbold.

- Det er jo også mere attraktivt som spiller at komme til en klub, der skal spille europæisk fodbold, så på den front betyder det også noget. Det vil give dansk fodbold et boost.

Vinder Olympiakos finalen i ordinær eller forlænget spilletid, vil Danmark blive overhalet af Grækenland, der så vil ende på 15.-pladsen på koefficientranglisten og tage de fem pladser i europæisk fodbold.

Europæiske finaler spilles på et i forvejen udvalgt stadion. Oftest er begge hold på neutral grund, men Olympiakos - der har hjemme i Piræus, en forstad til Athen - kan se frem til nærmest at være på hjemmebane.

Finalen spilles nemlig i Athen. Der er kickoff klokken 21 på Agia Sophia Stadium.

/ritzau/