Sikke et mål!

Spillet om EM-pladserne på det danske landshold er i gang.

En af boblerne til en plads i Åge Hareides EM-trup er den danske angriber Marcus Ingvartsen, der til dagligt slår sine folder i den tyske Bundesliga-klub Union Berlin.

I dagens kamp mod Paderborn gjorde Ingvartsen i den grad kur til Åge Hareide efter blot syv minutters spil, da han scorede en vaskeægte drømmekasse, som du kan se i videoen øverst i artiklen.

Ingvartsen har siden sit skifte til Union Berlin denne sommer nydt godt med spilletid, og han har tidligere sagt til tyske Bild, at han drømmer om at spille EM for Danmark til sommer.

»For mig er det et realistisk mål. Hvis man spiller en god sæson og får masser af spilletid, så ved man, hvor hurtigt fodbold kan gå,« har Ingvartsen sagt til Bild i november.

Han har fået 10 kampe i Bundesligaen, hvilket har ført to scoringer med sig.

Kampen mod Paderborn er Ingvartsens 11. optræden, hvilket altså har bragt endnu en kasse med sig.

Ingvartsen har stadig sin debut til gode på det danske A-landshold. Han har omvendt nettet 17 gange i 29 kampe for det danske U21 landshold.