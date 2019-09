Hvem skal spille angriberpositionen på det danske landshold på mere fast basis?

Det er efterhånden et lige så forslidt spørgsmål som dét om hønen og ægget.

Siden Nicklas Bendtners karriere tog en uheldig drejning, har skiftende landstrænere kæmpet med at finde den nier, der skal score målene i rødt og hvidt.

Nicolai Jørgensen har fået chancen, Andreas Cornelius har forsøgt, men det er ikke lykkedes 100 procent.

Nu går det meste af fodbolddanmark og håber på, at Kasper Dolberg kan være spilleren, der samler depechen op fra jorden. Den 21-årige midtjyde har flere gange taget tilløbet, men han har endnu ikke for alvor grebet eller fået chancen.

I torsdags var Dolberg, der netop er skiftet fra Ajax Amsterdam til franske Nice, så tilbage på bænken, efter han startede sidste landskamp mod Georgien. I stedet spillede – og scorede – Christian Gytkjær. En spiller, der som 29-årig måske ikke er fremtiden for det danske landshold. Men forleden var nutiden.

Søndag aften i Tbilisi er Dolberg så tilbage i startopstillingen, mens tomålsskytten Gytkjær er bænket.

»Hvis man kigger over en periode, synes jeg faktisk, vi har været rigtig dygtige til at bringe unge mennesker i spil, som er fremtiden. Det skal man gøre. Men selvfølgelig drejer landsholdsfodbold sig om én ting. Det er resultater,« siger vikarierende landstræner Jon Dahl Tomasson.

Kasper Dolberg direkte fra flere uger på bænken og tribunen i Ajax – og et dugfrisk klubskifte. Torsdag spillede han ikke, men tre dage senere er han af Jon Dahl Tomasson og Åge Hareide foretrukkket fra start.

Linjen er uklar, så hvad er egentlig planen for Dolberg på det danske landshold? Ja, indtil han spiller kontinuerligt på den franske sydkyst, blafrer svaret en smule i vinden.

»Hvis du kigger på truppen over en længere periode, er der blevet skiftet lidt ud, og der er kommet nye til. Det er vigtigt for dansk fodbold, som måske ikke har så mange talenter i forhold til eksempelvis Tyskland. I den enkelte situation er jeg personligt glad for, at Kasper er kommet til en ny klub. Det tror jeg bliver rigtig godt for ham,« fastslår Jon Dahl Tomasson.

Christian Gytkjær har i seks landskampe scoret tre gange. Kasper Dolberg har brugt 13 kampe på at nette samme antal gange.