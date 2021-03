Thomas Delaney er nok godt tilfreds med, at DBU havde tændt kameraet under mandagens træning.

For dermed fik han foreviget en decideret drømmeklasse, da han med et såkaldt 'skorpionspark' sendte bolden op i målhjørnet – utagelig for Kasper Schmeichel.

DBU lagde Delaneys vidundermål på Twitter – og siden har det gået sejrsgang over hele internettet.

Blandt andet har det store fodboldmedie '433' lagt det ud til sine 35,6 millioner Instagram-følgere.

Goal.com med over to millioner følgere har smidt scoringen på Twitter.

Det samme har den store engelske avis The Guardian, det internationale sportsmedie ESPN og UEFAs EM2020-profil.

Thomas Delaney selv har heller ikke været for beskeden til at smide scoringen på sin egen Instagram-profil – og her er teksten blot erstattet af en skorpion-emoji.

Den 29-årige Borussia Dortmund-profil må meget gerne gentage kunststykket, når Danmark onsdag aften møder Østrig på udebane i en vigtig VM-kvalifikationskamp. Det opgør kan du selvfølgelig følge her på bt.dk.