Thomas Delaney er super glad i Borussia Dortmund, men han drømmer stadig om et skift til Premier League.

Danske Thomas Delaney skiftede i sommer til Borussia Dortmund, og det har indtil videre været en kæmpe succes. Han har spillet 15 Bundesliga-kampe for klubben, og de ligger pt. på en førstepladsen.

Den 27-årige midtbanespiller har da heller ikke fortrudt noget som helst, og han er meget glad i den tyske storklub.

»Jeg gjorde alt rigtigt i at skifte til Dortmund. Da de kom med et tilbud, var Dortmund mit klare mål,« siger Delaney i et stort interview med SPOX.

Thomas Delaney omfavnes af landsmanden Jacob Bruun Larsen. Foto: PATRIK STOLLARZ

Selvom det i øjeblikket kører på skinner for Thomas Delaney i den tyske Bundesliga, ligger drømmen stadig i Premier League.

»Premier League er stadig en drøm for mig, men jeg har mange drømme i mit liv. Jeg vil gerne spille i FC København igen en dag - og måske spille i USA eller Japan i slutningen af min karriere.«

Thomas Delaney har scoret et enkelt mål for Dortmund i denne sæson.

Denne artikel er leveret af ronaldo.com.