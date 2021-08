Nils Heer er gået viralt efter sin dommerpræstation søndag eftermiddag i opgøret mellem Vendsyssel FF og FC Fredericia i 1. division.

Her dømte han nemlig frispark i en situation, hvor han skulle have ladet fordelsreglen gælde. Og det irriterede ham rigtig meget efterfølgende.

Nils Heer kastede sig således på sine knæ i ren ærgrelse, da han kunne se, at han havde fløjtet for tidligt.

Du kan se hele den meget specielle situation i videoen, som du finder øverst i denne artikel.

Den danske dommers uventede reaktion er gået så viralt, at nogle af de største sportsmedier i verden har delt videoen på de sociale medier.

ESPN og FootballJOE har eksempelvis delt situationen på Twitter, mens The Guardian har gjort det samme på Facebook.

'Kæmpe respekt til denne danske dommer, som slet ikke prøvede at skjule det faktum, at han fuckede stort op her ved ikke at lade fordelsreglen gælde,' skriver FootballJOE eksempelvis til deres video.

Det var FC Fredericia, som ikke fik fordelsreglen. Det kostede dog ikke en scoring, da angriberen brændte, da han kom alene igennem med Vendsyssel-målmanden. Dermed blev fejldommen ikke så fatal, som den kunne være blevet.

Spillerne reagerede meget positivt på dommerens reaktion. En af de spillere, som følte sig snydt, var eksempelvis ovre og klappe ham opmuntrende på skulderen. Kampen i den næstbedste danske fodboldrække endte 1-1.