Christian Nørgaard kunne høre det lige så tydeligt i højttaleren i Parken kort før slutfløjt.

I sin første landskamp havde de danske fans hjemme i stuerne kåret ham som kampens bedste spiller i 0-0-dysten mod England.

Det betød meget for Brentford-spilleren, men netop det faktum, at den meddelelse ikke blev afrundet med en stor klapsalve, ærgrede ham en anelse.

»Jeg er utroligt stolt. Jeg har ventet lang tid på det her øjeblik. Og så at gøre det i Parken mod en modstander som England er noget, jeg aldrig vil glemme,« siger Christian Nørgaard og fortsætter:

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

»Selvfølgelig havde jeg håbet på et fyldt Parken med 40.000 danskere, der skrålede højt og have sunget nationalsangen sammen med dem, men det må jeg have til gode.«

Han har tidligere været med landsholdet under Åge Hareide, men først mod England kom han på banen. Det ændrer ikke på, at han har været med sine danske holdkammerater i landsholdslejren, og det er netop et sted, hvor han virkelig har haft det fremragende.

»Denne her gruppe er enestående, synes jeg. Det er meget sjældent, at man kommer ind som ny, og du føler dig bare accepteret fra dag et. Der er kæmpe stjerner på det her hold, som har flere hundrede landskampe tilsammen og spiller i de største ligaer i verden, og alligevel bliver du modtaget med stor ydmyghed og føler dig som en del af det fra dag et.«

»Det gør det også nemmere for en spiller som mig at træde ind i sin første kamp og spille, som man gerne vil,« lyder det fra Nørgaard.

Han kan nu tage tilbage til London og Brentford, og så skal han nok regne med at være med igen, når Kasper Hjulmand afholder sin anden landsholdslejr allerede om en måned, hvor en testkamp mod Færøerne efterfølges af to Nations League-opgør mod Island og England.