Den blot 19-årige danske angriber Rasmus Højlund har gjort kometkarriere over det sidste halve år.

Og mandag aften fortsatte han med at gøre opmærksom på sig selv, da han for første gang startede inde for Serie A-klubben Atalanta, der denne sommer gravede dybt i pungen og lagde over 100 millioner kroner for Højlund, der i januar blev solgt som FCK-reserve til østrigske Sturm Graz.

Den ekstremt målfarlige angriber nettede nemlig til 1-0, da Atalanta mødte Monza på udebane.

Det skete efter 57 minutters spil, hvor danskeren viste skarpheden foran kassen på et fladt indlæg, og efter sejren, der endte på 2-0, får den danske darling store roser.

»I dag scorede Højlund og Soppy, de spillede en fremragende kamp,« siger Atalanta-træneren Gian Gasperini til Corriere dello Sport efter kampen.

For halvanden uge siden skiftede 19-årige Rasmus Højlund fra sin østrigske klub Sturm Graz til den italienske klub Atalanta. Siden første træningssession med den danske angriber har Gasperini været overbevist hans evner.

»Han har en lys fremtid. Han er meget klog, og jeg håber at kunne hjælpe ham med at vokse og give ham indikationerne som kan hjælpe ham.«

Højlund og Atalanta skal forsøge at holde fast i førstepladsen i Serie A igen på søndag, hvor de møder Cremonese.