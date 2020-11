To danske landsholdsspillere og en leder er smittet med corona, og det er ikke blot et problem for kvindelandsholdet i fodbold.

Problemerne breder sig nu muligvis ud over Danmarks grænser, viser det sig, efter Nadia Nadim, Simone Boye og assistenttræner Kristian Mørch Rasmussen blev testet positive for corona.

I Norge sidder man med en turnering, der går ind i sin afgørende fase, og det er her, bekymringerne er store, skriver VG. For selvom de tre smittede er sendt hjem, kan det alligevel få konsekvenser for de spillere, som til daglig tørner ud i norsk fodbold.

Her er man meget strikse i forhold til corona, og ledelsen i norsk fodbold bekræfter til VG, at man kigger på, om coronaudbruddet på det danske fodboldlandshold kan få konsekvenser for afviklingen af resten af turneringen.

Simone Boye i kamp for det danske landshold. Foto: Andre Weening Vis mere Simone Boye i kamp for det danske landshold. Foto: Andre Weening

Stine Ballisager Pedersen, Janni Thomsen og Rikke Marie Madsen spiller alle for Vålerenga i Norge, og de tre kan blive tvunget i 10 dages corona-karantæne, når de lander i Norge, hvis de har været i kontakt med de smittede spillere.

Det ville betyde, at de ikke kunne spille den sidste runde i turneringen, som afvikles søndag, og da samtlige kampe skal spilles samtidig i sidste spillerunde, kan afviklingen af den norske turneringen altså blive udskudt.

Vålerenga skal ikke bare spille en vigtig sidste kamp i turneringen søndag, men også 10. december er der 1/16-finale i Champions League, mens det norske tophold også er med i pokalfinalen, som efter planen står 13. december mod Lillestrøm.

Hvad der sker herfra, er altså endnu uvist. Men Norge har tidligere vist, at man inddæmning af coronasmitte er vigtigere end topsport, hvilket EM i kvindehåndbold er et vidnesbyrd om. Den turnering afstod Norge fra at afholde, hvorfor hele turneringen nu spilles på dansk grund.