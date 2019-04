Ajax-spilleren Lasse Schöne håber på et danskeropgør mod landsholdskollegaen i Champions Leagues semifinale.

Eriksen og Tottenham kan onsdag aften spille sig blandt de sidste fire i turneringen i returkampen på udebane mod Manchester City. Tottenham har en 1-0-føring med fra det første møde.

Vinderen kommer til at stå over for Ajax i semifinalen, og Schöne krydser fingre for sin landsmand.

»Det kunne være meget sjovt at møde Tottenham med Christian Eriksen på holdet. Det er altid sjovt,« siger han i et interview med TV3 Sport.

Schöne var på banen, da Ajax skabte endnu en Champions League-overraskelse ved at eliminere Juventus. Udgangspunktet var ellers ikke det bedste efter 1-1 i den første kamp. Men Ajax lod sig ikke kyse i returkampen i Torino og vandt 2-1 over Cristiano Ronaldo og co.

Det hollandske mandskab har i denne sæson overgået alle forventninger i de europæiske kampe mod økonomisk meget stærkere klubber.

»Vi skulle spille tre runder, før vi overhovedet kunne komme ind i hovedturneringen. Det er selvfølgelig fantastisk. At slå Real Madrid i sidste runde og nu Juventus. Det er lidt et eventyr,« siger Schöne.

Han mener, at hemmeligheden bag succesen er en spillestil med aggressivt presspil, som storklubberne ikke er vant til at stå over for.

»Vi er tro mod den måde, vi spiller på, og det har de store hold det svært med.«

»Også i dag (tirsdag, red.) kreerede vi utrolig mange chancer og kunne måske have vundet med et par mål mere,« lyder det fra den 32-årige dansker.

De første Champions League-semifinaler spilles 30. april og 1. maj, mens der er returkampe ugen efter.

/ritzau/