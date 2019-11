Den danske fodboldspiller Marcus Ingvartsen har fået det vigtigste 'ja' af sin kæreste.

Men nu er planerne om det forestående bryllup muligvis i fare.

Tidligere på efteråret friede Marcus Ingvartsen til sin kæreste, Simone, og parret har planer om at holde brylluppet i slutningen af maj 2020. Det fortæller Ingvartsen til Bild. Men nu bliver parrets bryllupsplaner måske overhalet indenom af Union Berlin-spillerens fodboldkarriere.

Først og fremmest kan Ingvartsen, der i sommer rykkede til Bundesliga-oprykkerne Union Berlin fra Genk, nemlig risikere at skulle spille nedryknings-playoff over to kampe - den 20./21. maj og 25./ 27. maj.

Vis dette opslag på Instagram She said YES! Love you @simonebecker Et opslag delt af Marcus Ingvartsen (@marcusingvartsen) den 7. Sep, 2019 kl. 6.39 PDT

Netop nu ligger Union Berlin nummer 11 efter 11 kampe, men der er risiko for, at klubben i slutningen af sæsonen ligger og roder rundt i bunden af tabellen.

Og skulle Ingvartsens klub ende med at indtage 16. pladsen i tabellen, når vi når maj måned, skal han og resten af holdet ud i to playoffkampe mod 2. Bundesligaens nummer tre.

Ligeledes går Marcus Ingvartsen og drømmer om en plads i Åge Hareides EM-trup, når der til sommer skal spilles EM i blandt andet Danmark.

Og selvom han endnu har sin debut på A-landsholdet til gode, så tror han selv på muligheden for at komme med.

Vis dette opslag på Instagram Antwerp trip with queen Kala #freeday #belgium Et opslag delt af Simone Becker (@simonebecker) den 4. Nov, 2018 kl. 8.46 PST

»For mig er det et realistisk mål. Hvis man spiller en god sæson og får masser af spilletid, så ved man, hvor hurtigt fodbold kan gå,« siger Ingvartsen til Bild.

Skulle Ingvartsen få sin drøm opfyldt og blive en del af landsholdstruppen, der skal spille EM på hjemmebane, så kan planerne om et maj-bryllup godt pakke sammen. EM-slutrunden sparkes i gang 12. juni, og derfor ville eventuelle turneringsforberdelser gøre det næsten umuligt for Ingvartsen og hans forlovede at holde bryllup sidst i maj.

23-årige Ingvartsen har spillet ni kampe og scoret et mål for Union Berlin. I landsholdsregi har han nettet 19 gange på de forskellige ungdomslandshold, herunder U21-landholdet, som han var til EM med i sommeren 2019.

Om Marcus Ingvartsen rent faktisk ender med at stå i et bryllupsdilemma, må tiden vise.