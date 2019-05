Det er ikke kun Liverpools fans, der kan juble over klubbens succes.

For midtugens avancement i Champions League har også haft betydning for Hvide Sande Bryghus.

Og det er der en helt særlig grund til. Bryghuset har nemlig siden januar produceret og solgt øllene Captain Fantastic og King Kenny på bestilling fra Liverpool FCs officielle danske fanklub.

Den engelske klubs sejr tirsdag aften betød også, at bryghusets mester, Niels Sangill, ikke fik lov til at sove længe dagen efter.

Liverpool er i Champions League-finalen. Foto: PAUL ELLIS Vis mere Liverpool er i Champions League-finalen. Foto: PAUL ELLIS

»Telefonen ringede klokken tyve minutter over otte onsdag morgen. Det var en ny kunde fra Vejle, der skulle have nogle Liverpool-øl,« siger Niels Sangill til Dagbladet Ringkøbing Skjern.

Han er selv Liverpool-fan, og de to øl bliver nu også solgt på barer i København, ligesom der snart kommer to nye af slagsen til sortimentet. De kommer til at hylde Jan Mølby og Daniel Agger, og de er efter planen klar til at blive skænket i slutningen af maj.

Lige nu må fans dog 'nøjes' med Captain Fantastic og King Kenny, men klubbens store succes betyder også, at Hvide Sande Bryghus har travlt.

»Jeg har svært ved at holde dem hjemme. Jeg kan slet ikke producere nok, og jeg tror, at vi ret hurtigt får udsolgt,« siger Niels Sangill.

Med sejren over FC Barcelone spillede Liverpool sig i årtes finale i Champions League. Den engelske klub tabte det første opgør på udebane med 3-0, inden de hjemme på Anfield selv vandt med 4-0 over den spanske storklub.

Modstanderen i finalen den 1. juni er Tottenham, der gik videre efter at Christian Eriksen og co. sendte Ajax ud af den prestigefyldte turnering onsdag aften. Også her var der tale om et vildt comeback, for Tottenham tabte første kamp hjemme med 0-1.

Da det gik løs i Amsterdam, kom den engelske klub også bagud 0-2, men i anden halvleg fik de lavet to hurtige mål, og i de døende sekunder af kampen, sparkede Lucas Moura bolden i mål til 3-2.

Det betød, at Tottenham gik videre på reglen om flest scorede mål på udebane.