Danskerklubben Huddersfield taber 3-4 til West Ham i Premier League, efter at bundproppen Huddersfield var foran 3-1, da der maglede et kvarter af kampen.

Jonas Lössl var impliceret i West Hams sejrsmål, som faldt i overtiden. Her kom den danske landsholdsreservemålmand skævt ud til et indlæg, som Javier 'Chicharito' Hernandez scorede på med hovedet.

Lössl og Huddersfield har sølle 14 point efter 31 kampe, men har stadig 24 point at spille om. Bundholdet kunne have fået en tiltrængt sejr, men smed dete hele væk i kampene slutfase. Se målene øverst.

Over stregen ligger Burnley og Southampton lige nu med 30 point.

Lössl blev passeret fire gange. Foto: TONY O'BRIEN

Huddersfield var bagud 0-1, men vendte tingene til en 3-1-føring, inden holdet kollapsede

Gæsterne havde, som nævnt, danske Jonas Lössl i målet, mens Philip Billing blev bragt i spil ti minutter efter pausen.

Mathias "Zanka" Jørgensen var på bænken i hele opgøret, og her kunne han se Mark Noble bringe hjemmeholdet foran 1-0 på et straffespark efter et kvarter.

To minutter senere slog gæsterne dog til og udlignede ved Juninho Bacuna, og Karlan Ahearne-Grant bragte Huddersfield foran 2-1 efter en halv time.

Soccer Football - Premier League - West Ham United v Huddersfield Town - London Stadium, London, Britain - March 16, 2019 Huddersfield Town's Jason Puncheon reacts after a missed chance Action Images via Reuters/Tony O'Brien

Med sin anden scoring i kampen øgede samme Ahearne-Grant til 3-1 efter 65 minutter, og så lignede det en sikker kurs mod sejren.

I det sidste kvarter fik West Ham dog først reduceret ved Angelo Ogbonna, og Javier Hernández udlignede med seks minutter igen.

I overtiden gjorde Javier Hernández så det onde ved Lössl og co., da han headede West Ham foran 4-3 og dermed sikrede sejren.

Leicester og Kasper Schmeichel hentede tre point ude mod Burnley, som blev slået 2-1 på en sen scoring af Wes Morgan. Bournemouth og Newcastle spillede 2-2.

Javier Hernandez blev matchvinder for West Ham. Foto: TONY O'BRIEN