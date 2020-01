Pione Sisto scorede et brag af en kasse, da han fra distancen kanonerede bolden i mål mod Merida i den spanske pokalturnering.

Men det gik galt, da danskeren ville dele sin smukke scoring med sine følgere på Instagram.

Den 24-årige kantspiller har nemlig lagt en story op på det sociale medie, der viser pletskuddet.

Hvad han dog ikke har været opmærksom på er, at man kan høre holdkammeraten Iago Aspas tale om klubbens mulige transferplaner i baggrunden. Se videoen længere nede i artiklen

Pione Sisto er igen begyndt at få spilletid i Celta Vigo efter tilgangen af træner Óscar García. Her ses danskeren i aktion mod Osasuna. Foto: Salvador Sas

»Kun 20 for Ekambi?« spørger Aspas i videoen, da spillerne snakker om en potentiel pris på Villarreal-angriberen på 20 millioner euro (knap 150 millioner kroner).

Men det stopper ikke her.

For senere bekræfter Aspas rygter om, at en af klubbens mest profilerede midtbanespillere er på vej væk fra klubben.

»For fanden! Hvis vi sælger Lobotka for 25 kilo (cirka 186 millioner kroner, red.),« fortsætter Celta-stjernen Aspas, da han omtaler rygterne om en transfer af den tidligere FC Nordsjælland-spiller Stanislav Lobotka til italienske Napoli.

“20 kilos por Toko Ekambi se pagan bien, si vendimos a Lobotka por 25”.



Iago Aspas en un storie de Pione Sisto. pic.twitter.com/fNlLo0PeR4 — Celta VAVEL (@Celta_VAVEL) January 12, 2020

Sistos Instagram-story er blevet omtalt af en række spanske medier såsom de store aviser Marca og As.

Pione Sisto kom til Celta Vigo fra FC Midtjylland i sommeren 2016.

Indtil videre har han spillet 126 kampe for Celta Vigo, hvor det er blevet til 16 mål og 14 målgivende afleveringer.

Danskerens scoring mod Merida bidrog til Celtas 4-1-sejr på udebane mod Merida i Copa del Rey søndag.