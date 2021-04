Bayern München kunne med en sejr over Mainz blive tysk mester i fjerdesidste spillerunde i Bundesligaen.

Men den plan ødelagde Mainz og træner Bo Svensson. Hjemmeholdet vandt nemlig 2-1 over Bayern og tog et stort skridt mod en ny sæson i den bedste tyske fodboldrække.

Med nederlaget har Bayern på førstepladsen 71 point efter 31 kampe. RB Leipzig, som søndag spiller hjemme mod Stuttgart, har ti point mindre for en kamp færre.

Hvis Leipzig taber søndag, så snupper Bayern mesterskabet uden at spille.

Der var dog ikke meget guldglimmer over Bayern lørdag eftermiddag. Lige fra start var sydtyskerne på hælene.

Allerede i kampens tredje spilleminut kom Mainz foran 1-0.

Bayern-stopperen Davis Alaba headede bolden lige hen til Mainz-angriberen Jonathan Burkhardt, der vendte rundt om sig selv og bragede den ind til 1-0.

Manuel Neuer, som så passiv ud i situationen, formåede ikke at redde bolden, der ellers kom meget tæt på Bayern-keeperen.

Efter 37 minutter headede Mainz-offensivspilleren Robin Quaison hjemmeholdet på 2-0 efter et frispark fra venstre side.

Det var rent faktisk også pausestillingen i det omvendte opgør i München 3. januar. Dengang endte Bayern med at køre Mainz over i anden halvleg og vende 0-2 til 5-2-sejr.

Det var samtidig den sidste kamp, før Bo Svensson blev ansat som cheftræner 4. januar, og der er sket markante forbedringer i klubben siden.

Mainz formåede kun at vinde en enkelt kamp i Bundesligaens første 14 spillerunder. Det efterlod dengang Mainz fem point under nedrykningsstregen.

Med lørdagens gevinst er Bo Svenssons tropper noteret for 8 sejre i 16 ligakampe. Det har rykket Mainz op på en foreløbig 12.-plads med fem point ned til FC Köln under stregen.

Trods hele tre indskiftninger i pausen kom Bayern i modsætning til kampen i januar aldrig i nærheden af point.

Mainz, som overlod initiativet til Bayern, indkasserede dog et meget sent mål fem minutter inde i overtiden.

Her gjorde Robert Lewandowski det til slutresultatet, da den tilbagevendte polak udnyttede en gave i Mainz-forsvaret.

I en af de andre kampe vandt Borussia Dortmund 2-0 ude over Wolfsburg og holder sig fortsat inde i kampen om top-4, der giver adgang til næste sæsons Champions League.

Med sejren er Dortmund på femtepladsen kun et point efter Eintracht Frankfurt, der har spillet en kamp færre. Wolfsburg har på tredjepladsen to point mere end Dortmund.

Angriberen Erling Braut Haaland scorede begge mål for Dortmund efter henholdsvis 12 og 68 minutter.

Dortmund blev reduceret til ti spillere, da midtbanespilleren Jude Bellingham fik sit andet gule kort efter 59 minutter.

Det førte til, at Thomas Delaney kom banen i den sidste halve time for at styrke den centrale midtbane.

Hoffenheim, som spillede 1-1 ude mod Freiburg, havde Robert Skov med i den første time.

Marcus Ingvartsen spillede de første 72 minutter for Union Berlin, der vandt 3-1 hjemme over Werder Bremen.

/ritzau/