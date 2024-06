Victor Kristiansen har brilleret for Bologna. Han håber, at en positiv udvikling giver startpladser til EM.

Landsholdsspilleren Victor Kristiansen har haft en stor sæson for Serie A-overraskelsen Bologna, og han håber at tage de lovende takter med ind i sommerens EM-slutrunde.

Den 21-årige dansker var fast mand for klubben, der overraskende kvalificerede sig til Champions League. Lejemålet fra Leicester gav ikke bare en masse spilletid, men har også udviklet venstrebacken med den utrættelige motor.

- Jeg har lært at spille italiensk fodbold. Det er lidt mere med håndbremsen trukket, og det er mere påpasseligt end i Premier League, hvor det buldrer og brager. Thiago Motta (Bolognas nu tidligere træner, red.) har lært mig at være mere flydende i spilstrukturerne, end jeg var vant til i FC København og i Leicester.

- Jeg har skullet drible mere og være mere mandsorienteret, og det har jeg lagt oveni i mit spil. Jo flere ting, jeg får ned i værktøjskassen, desto bedre. Også i forhold til konkurrencen på landsholdet, siger Victor Kristiansen.

Uden for banen faldt han og kæresten hurtigt til i den charmerende italienske by. Fansene på gaden var glade og taknemmelige for, at danskeren og holdkammeraterne blandede sig i toppen. Med femtepladsen opnåede Bologna sin bedste placering i Serie A siden 1971.

- Da jeg skrev under, havde jeg ikke forventet, at det skulle blive en så historisk sæson. Jeg kunne godt fornemme efter de første kampe og træningsuger, at det var en stærk trup med en stærk træner med klare idéer. Det blev vildere og vildere, som vi kom frem i sæsonen.

- Vi var næsten ubesejrede på hjemmebane (ét nederlag, red.), og vi slog alle de store hold på udebane. Det har været en fantastisk oplevelse, siger Victor Kristiansen.

Nu står han foran en milepæl i sin landsholdskarriere, og han mærker spænding i kroppen.

- Der er lidt ekstra kriller i maven inden min første slutrunde. Det bliver rigtig fedt for både mig og min familie. Noget af det største, man kan opleve som fodboldspiller, er at spille for sit land til en EM- eller VM-slutrunde. At stå der og repræsentere Danmark bliver det største, siger Victor Kristiansen.

Da Danmark for tre år siden spillede EM-gruppekampe på hjemmebane, overværede han kampen mod Belgien i Parken sammen med sin far.

På det tidspunkt havde han kun lige fået fodfæste på FCK's førstehold, men siden er karrieren accelereret. For et år siden debuterede han på landsholdet, og nu har han en ambition om at være starter under EM.

- Jeg har spillet mig stille og roligt ind på holdet, og jeg har vist mig godt frem i de seneste landsholdssamlinger. Jeg håber, drømmer og har ambitioner om at starte inde i så mange EM-kampe som muligt, siger Victor Kristiansen.

Han kan meget vel være blandt starterne i landsholdets EM-generalprøve mod Norge lørdag aften.

Efter EM skal han egentlig retur til Leicester, der er rykket tilbage i Premier League, imens danskeren har været udlejet til Bologna. Victor Kristiansen ved dog ikke, om fremtiden ligger i det midtengelske. Det tager han og Leicester først stilling til efter EM, siger han.

/ritzau/