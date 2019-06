Det kan blive sommeren, hvor endnu en dansker kan iføre sig Real Madrids ikoniske hvide trøje.

Over flere måneder har spekulationerne om den danske landsholdsstjerne Christian Eriksen og den spanske kongeklub Real Madrid gradvist taget til i styrke.

Og måske har parterne nu nået et gennembrud i transfersagaen.

For fredag kan Fyens Stiftstidende afsløre, at 'familiemedlemmer meget tæt på Christian Eriksen har været i Madrid for at se på boligmuligheder' - hvilket i den grad kan pege i retning af, at Real Madrid og Tottenham er ved at finde hinanden i Eriksen-sagen.

Foto: LEE SMITH Vis mere Foto: LEE SMITH

Ifølge avisen var Christian Eriksen ikke selv med i Madrid, fordi han skulle deltage i et velgørenheds-arrangement. Fyens Stiftstidende fortæller desuden, at Eriksen og kæresten Sabrina er ved at afhænde deres lejlighed i London.

27-årige Christian Eriksen har ikke villet forlænge sin kontrakt med Tottenham - og for nyligt udtalte, at han stod ved en skillevej i sin karriere.

»Jeg føler, at jeg er et sted i karrieren, hvor jeg måske gerne vil prøve noget nyt. Jeg har den vildeste og dybeste respekt for alt, der er sket i Tottenham, og det vil heller ikke være negativt at blive. Men jeg har også sagt, at jeg gerne vil prøve noget nyt,« lød det fra Eriksen i forbindelse med landskampen mod Irland.

I tirsdags kunne den spanske avis AS fortælle, at Real Madrids førstevalg til en midtbaneforstærkning, Paul Pogba, foretrækker et skifte til Juventus, hvilket ifølge AS 'sætter den billigere dansker i en fordelagtig position.'