Fodbold kan give voldsomme følelser.

Især mål kan fejres med så stor glæde, at det kan opfattes som det modsatte.

I Norge satte danske Kasper Junker således politiet i gang, da han i sidste weekend scorede et meget afgørende mål mod Kristiansund i de allersidste minutter af kampen.

Stillingen var 2-2, da angriberen med en fortid i Superligaen lavede den afgørende scoring, så hans klub Bodø/Glimt kom endnu et skridt nærmere mesterskabet.

#Bodø; politiet rykket ut til melding om husbråk. Ved ankomst viste det seg at eier av leilighet var en meget ivrig Glimt-supporter. 2-3 var tydelig vis et resultat å juble høyt over. — Politiet i Nordland (@politinordland) November 1, 2020

Scoringen førte til så vild en jubel i et hus, at naboerne i panik tilkaldte ordensmagten af frygt for, at en ulykke eller noget værre var sket.

»Den anden dag læste jeg, at politiet kom ud, fordi nogen troede, der var ballade i et hus, men så var det bare, fordi de jublede over min 3-2-scoring. De rykkede ud med alarm og hele svineriet, men det var bare, fordi folk var gået amok. Det viser, hvor meget folk går op i det, så det er rart at give noget tilbage,« siger Kasper Junker i et interview med Tipsbladet.

Kasper Junker og Bodø/Glimt kan allerede i denne weekend blive norske mestre, men det kræver, at flere resultater flasker sig.

De skal selv slå Aalesund, mens Molde skal tabe til Kristiansund, og Rosenborg ikke vinder over Viking.