I Championship er der Mileta Rajovic, og så er der alle de andre.

Den danske angriber har fået en helt forrygende start som ny bomber i Watford, og tallene taler for sig selv.

Mileta Rajovic scorer 0,68 mål for hver hele kamp, og det gør ingen angribere i hele ligaen bedre, viser en opgørelse, som Driven Football har lavet.

»Jeg kunne ikke have drømt om en federe start,« siger Mileta Rajovic, som først skiftede til Watford, en uge inden transfervinduet lukkede, hvorfor han ikke var med i holdets preseason og missede de første kampe i Championship.

Du kan her læse et interview om hele den unikke transfer for en spiller, der for ganske kort tid siden spillede i Næstved.

Siden er det altså gået stærkt, og Mileta Rajovic, som landstræner Kasper Hjulmand i juni sagde, at han holder øje med og var begejstret for, får vist sit værd.

»Jeg har lavet syv mål i otte starter, og det er selvfølgelig godt, så det er jeg da ekstremt stolt over. Det er gået stærkt, og nogen ville nok sige: Måske over al forventning. Men jeg har arbejdet hårdt for at komme hertil, og jeg arbejder stadig hårdt hver dag med at udvikle mig,« siger han og fortsætter:

»Så på den måde synes jeg, at det føles naturligt. Der er nogle ting, der kan gøre mig endnu bedre fremover. Træneren er supergod og har nogle ting, hvor han hele tiden arbejder med mig. Han presser mig og optimerer mit spil. Jeg er faldet ind på holdet – og tingene er faldet i hak.«

»Relationerne på banen begynder at sidde der, og det har været en fed start, men jeg ved, at jeg har meget at lære, så den får fuld gas hver dag til træning. Alle har taget godt imod mig. Der er mange stærke spillere, og der er højt niveau hver eneste dag til træning. Mit skifte til Watford føles ikke som at nå et mål. Mit skifte føles mere som en start. Det er nu, jeg skal vise, at jeg fortjener at være her på det her niveau, og at klubben havde ret i at satse på mig,« forklarer den 24-årige Watford-spiller.

Han har ikke set sig tilbage siden skiftet fra Kalmar, og særligt på hjemmebanen Vicarage Road er der krudt i støvlerne, og han har scoret i tre hjemmekampe i træk.

»Jeg føler mig virkelig hjemme på hjemmebane! Der er masser af fans på vores stadion, og nogle har danske flag med, mens andre står og venter efter kampen for at sige pæne ord. Det er helt vildt fedt at juble sammen med vores egne fans efter et mål, og nu har jeg heldigvis prøvet det nogle gange allerede,« siger Mileta Rajovic og tilføjer:

»Jeg kan vist godt sige, det er den bedste følelse, jeg har oplevet i fodbold. Det føles faktisk, som om stadion eksploderer. De går virkelig amok. Jeg glæder mig til hver kamp, og der er mange af dem i Championship, men jeg glæder mig helt ekstremt til næste hjemmekamp,« lyder det fra den store angriber, der har bedre målsnit per 90 minutter end en stjerneangriber som eksempelvis Jamie Vardy.

Men han har ikke sat et decideret mål for, hvor mange gange han skal få nettet til at blafre i denne sæson.

»Personligt sætter jeg ikke et tal for sæsonen. Jeg tror altid på, at jeg som minimum kan score ét mål, når jeg går ind til en kamp. Det er sjovt med de stats, og i England elsker man dem, men jeg spiller ikke fodbold for at have et højt målsnit selv, men for at hjælpe holdet til succes. Samtidig ved jeg godt som angriber, at jeg bliver bedømt på målene, så selvfølgelig er det vigtigt med en god start med målene.«

Lørdag eftermiddag har Mileta Rajovic igen mulighed for at juble over et mål, når Watford gæster Hull klokken 16.00.

