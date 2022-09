Lyt til artiklen

Et par dage før denne sommers lukning af transfervinduet faldt der et kæmpe bud på hele 65 millioner kroner på Emil Riis i Preston.

Det kunne B.T. afsløre.

Nu bekræfter angriberen, der i sidste sæson lavede 16 mål i Championship, buddet, der faldt på et tidspunkt af denne sæson, hvor Preston mest af alt brugte danskeren som indskifter.

»Det var hårdt. Jeg var ude af holdet, men samtidig var der de her historier om mig, og det var underligt, for jeg ville bare gerne spille fodbold. Nu er jeg her, det er jeg glad for, og så vil jeg bare gerne klø på,« siger han til Lancashire Post og tilføjer:

»Jeg vil bare gerne spille fodbold, og det gjorde jeg ikke her, og der var et stort bud på mig, så hvorfor ikke? Men det er stadig godt at være her. Hvis jeg ikke spiller fodbold her, så vil jeg gerne videre.«

»Jeg scorede en masse mål i sidste sæson, og jeg vil gerne spille fodbold og fortsætte med at lave mål,« fortsætter den 24-årige dansker.

I de seneste to kampe har Emil Riis igen fået fuld spilletid for Preston i Championship.

Tilliden er kommet tilbage, efter han for et par uger siden scorede sejrsmålet mod Coventry.