Danskerscoringer fik Bodø over målstregen i guldkampen. Junker og Zinckernagel jagter hver deres rekord.

Den danske superduo Philip Zinckernagel og Kasper Junker stod for et mål hver, da Bodø/Glimt søndag sikrede sig norsk guld med en 2-1-sejr mod Strømsgodset.

Målene kan blive særdeles værdifulde for danskerne i jagten på individuelle mål- og assistrekorder i den bedste norske fodboldrække.

Først og fremmest fokuserede de to dog på holdindsatsen, da de gennemblødte af champagne udtalte sig efter kampen.

- Vi er meget stolte, sagde Zinckernagel ifølge norsk TV2.

- Vi har vundet mesterskabet, og det er så fortjent. Vi har været pissegode i år. Vi har en super trup med en masse gode spillere. Så det er ikke kun os danskere, men et virkelig godt kollektiv.

Angriberen Kasper Junker var den, der åbnede målscoringen for Bodø.

Den danske kaptajn scorede allerede efter fire minutter, hvilket bragte ham op på 19 sæsonscoringer i alt - kun to efter Amahl Pellegrino, som er øverst på topscorerlisten.

Og guldet har ikke stillet danskerens sult efter hæder.

Jeg er på jagt, siger Junker ifølge norske VG.

Det siger noget om os, at vi kan spille den dårligste kamp og vinde ligaen, fortsætter han køligt ifølge det norske medie.

Vi stopper aldrig.

Selv om Junker ligger bedst til i forhold til topscorertitlen, kan højrekanten Zinckernagel nå en helt anden og ligeledes fornem hæder.

Zinckernagel øgede otte minutter efter Junkers åbningsscoring Bodøs føring til to mål, og den scoring kan også blive vigtig.

Med 15 mål og 15 assister indtil videre i sæsonen er han nemlig kun et mål eller en assist fra at tangere rekorden for kombinerede mål og assister, skriver VG.

Den rekord sidder islandske Veigar Páll Gunnarsson fortsat på efter en særdeles god sæson for Stabæk for 13 år siden, men den er altså inden for danskerens rækkevidde.

Bodø mangler at spille fem kampe i Eliteserien.

/ritzau/