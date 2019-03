Det foregik næsten i slow motion, men ind kom kuglen.

Henrik Dalsgaard blev den usandsynlige helt, da han dukkede op i det lille felt og headede Danmarks mirakuløse udligning i mål i dommerens overtid.

Inden havde to lige så usandsynlige helte - Christian Gytkjær og Mathias Zanka Jørgensen - med et mål hver bidraget til, at Danmark indhentede Schweiz og på få minutter gik fra 0-3 til 3-3 i årets første EM-kvalifikationskamp.

»Jeg er pisseglad for, at det lige var mig, der headede bolden i mål, men det kunne have været hvem som helst. Hvis folk inden kampen havde spillet på, at ”Zanka”, Gytkjær og Dalsgaard ville score, så havde de været millionærer,« siger en glad Henrik Dalsgaard.

Få minutter inden nordjyden headede et point ind på kontoen var netop dét point lysår væk.

Men på vanvittig vis kom Danmark tilbage. Henrik Dalsgaards scoring var derfor kulminationen på et historisk comeback.

»Lige i øjeblikket nåede jeg ikke at tænke så meget. Der hang en bold og svævede i luften, og da jeg så ser den gå ind over stregen, så tænkte jeg, at nu har vi fandeme fået point med fra Schweiz. Hvem havde troet det? Og hvordan i alverden gjorde vi det lige efter den præstation? Det var mega fedt,« siger højre backen.

»Vi er bagud 0-3, så vi ”stjæler” pointet. Vi blev ved med at tro på det, og andre hold havde måske holdt lidt i bolden og sagt, at vi stopper der og undgår at tabe større. Men vi blev ved, og det siger meget om vores hold,« fortsætter han.

Landsholdet holder nu liv i stimen som ubesejret.

En stime der - fraregnet vikarlandsholdets nederlag og straffesparksnederlaget til Kroatien under VM - nu rammer 26 kampe.

»Vi må passe på, at den her stime ikke bliver en sovepude for os. Det var ikke stimens skyld, at vi ikke ramte niveauet mod Schweiz, men det er klart, at vi viste, at vi ikke er slået, selv når vi er bagud 0-3. Hvis det skulle ske igen, har vi vist, at vi skal blive ved med at tro på det. Vi er sgu svære at slå,« slutter Henrik Dalsgaard.

Dén udtalelse er vanskelig at benægte er svær at ryste på hovedet af, efter en kamp, der lugtede af en ydmygelsen, men endte med et lille mirakel.