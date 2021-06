Landstræner for U21-landsholdet i fodbold Albert Capellas stopper med øjeblikkelig virkning til fordel for en stilling på FC Barcelonas ungdomsakademi.

Det oplyser DBU i en pressemeddelelse.

Det sker under en måned efter, at det danske U21-landshold røg ud i EM-kvartfinalen til Tyskland efter et fejlfrit gruppespil, hvor det blev til sejre over Frankrig, Island og Rusland.

Capellas var ellers under kontrakt frem til 2023, men DBU og Barcelona er 'nået frem til en fornuftig aftale om træneren', lyder det på unionens hjemmeside.

Ifølge DBU stopper Capellas, fordi han fik en mulighed i sin spanske hjerteklub, som han ikke kunne sige nej til.

»Jeg er naturligvis ærgerlig over at sige farvel til Albert, der sammen med den øvrige trænerstab har stået bag nogle fantastisk flotte resultater på vores U21-landshold,« siger DBU's talentansvarlige Flemming Berg og fortsætter:

»Samtidig har han også som U21-landstræner i samarbejde med de øvrige landstrænere i DBU været med til at sikre en tydelig sammenhængskraft mellem vores U-landshold og A-landshold. Det ser vi flere eksempler på nu under både sommerens U21- og Herre A EM. Det arbejde er vi slet ikke færdige med.«

Den 53-årige spanier startede som U21-landstræner i august 2019 og stod så sent som i slutningen af maj i spidsen for holdet i en EM-kvartfinale mod Tyskland, som blev tabt.

Capellas var fra 1999 til 2003 ansat som assistenttræner for FC Barcelonas andethold. Derefter havde han fra 2004 til 2010 titel af ungdomskoordinator i den spanske storklub.

DBU har endnu ikke fundet en afløser for spanieren. Det arbejde er DBU's talentudviklingschef, Flemming Berg, nu i gang med, lyder det.