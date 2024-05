U17-landsholdet tabte 0-4 til Østrig, men er i kvartfinalerne, da Wales klarede 1-1 mod Kroatien.

Trods en stor lussing er Danmarks U17-landshold i fodbold videre til kvartfinalerne ved EM i Cypern.

Danmark tabte søndag 0-4 til Østrig, men da Wales samtidig fik 1-1 mod Kroatien, gik danskerne videre fra gruppen som toer.

Danskerne sluttede på fire point efter 2-0 over Wales og 2-2 mod Kroatien.

Danmark møder Tjekkiet i sin kvartfinale på onsdag, efter at tjekkerne søndag vendte 2-3 til en 4-3-sejr i slutminutterne mod Serbien.

Danmark kom bagud allerede efter godt ti minutter, da den 16-årige Rapid Wien-angriber Philipp Moizi udnyttede passivt og meget tvivlsomt forsvarsspil og sparkede bolden ind bag keeper Tobias Breum-Harild.

Fra sidelinjen så landstræner Jesper Mikkelsen og assistent Thomas Kahlenberg deres hold kæmpe gevaldigt med det offensive spil og med at skabe chancer, og efter en udfordret halv time kom danskerne også bagud 0-2.

Igen var Philipp Moizi på pletten, da han fra kanten af feltet sparkede kuglen fladt og yderligt i nettet.

En lille trøst var det, at Wales i gruppens anden kamp fik udlignet til 1-1 mod Kroatien, og dermed sendte Danmark tilbage på andenpladsen i livestillingen.

Humøret faldt dog markant i starten af anden halvleg, hvor Salzburg-talentet Oghenetejiri Adejenughure to gange inden for et minut straffede danskerne og øgede den østrigske føring til 4-0.

FC Nordsjællands stopper Noah Markmann ramte siden overliggeren med en kontrolleret afslutning, men på en skidt dansk eftermiddag forblev det 0-4 og kun den walisiske hjælp var et lyspunkt.

/ritzau/