Han blev professionel fodboldspiller for mindre end et år siden. 25 år gammel og i Moldova.

Nu er Bernio Verhagen hos Viborg FF på en kontrakt, som ingen af parterne har ønsket at offentliggøre længden på. Og det krævede lige mellemlandinger i Sydafrika hos Cape Town City FC og i Chile hos Audax Italiano, inden den 25-årige hollænder uden en professionel kamp på cv'et endte på topholdet i 1. division. LÆS OM MYSTERIET HER

B.T. har taget en længere snak med dansk fodbolds helt store mysterium.

Bernio Verhagen.

New step @viborgff pic.twitter.com/kMEBn38y9V — Bernio Jordan Enzo Verhagen (@Jordinhovic) November 7, 2019

Kan du fortælle om din karriere?

»Da jeg var yngre, spillede jeg på Willem II’s akademi. Der spillede jeg, fra jeg var 12 til 18 år gammel. Så kom jeg til en anden klub i Holland (Oosterhoot). Det var ikke et professionelt hold. Og jeg skiftede én gang til, men det var ikke det, jeg ønskede. Jeg ville spille professionelt. Jeg måtte træffe nogle beslutninger om, hvad jeg ville gøre. Så jeg fandt nogle kontakter, der kunne skaffe mig prøvetræninger i forskellige professionelle klubber,« siger Bernio Verhagen.

»Jeg spillede for flere amatørklubber i Holland, og jeg fik kontakt med en russisk agent. Han så mig spille i en turnering i Holland. Han spurgte mig, om jeg ikke ville til Moldova, fordi de ledte efter en ny angriber. Først tænkte jeg: ‘Moldova?’ Jeg havde aldrig hørt om det, men jeg slog det op, og det var en professionel klub, så jeg var glad for at tage af sted. Jeg tog til Dynamo-Auto Tiraspol.«

Den russiske agent så dig spille for Den Dungen i en turnering i Holland?

»Nej, det var i en venskabsturnering, hvor man laver sine egne hold. Nogle klubber kommer med deres hold, men man kan også lave sit eget hold.«

Viborg er ikke en dum klub, som henter spillere, der ikke kan spille fodbold. Bernio Verhagen

Vi har talt med Den Dungen (amatørklub i Holland), og de siger, at du kun har spillet seks-syv kampe for dem. Passer det?

»Jeg tror, at jeg spillede flere. Jeg tror, jeg spillede 15 kampe, men der kom en ny træner. Jeg er sikker på, jeg spillede flere end seks-syv kampe. Du kan spørge fodboldforbundet. De kan se mine kampe.«

Han hedder Marcel van Krieken...

»Ham kender jeg ikke. Du må tale med træneren, når du laver et interview med mig.«

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Men Marcel van Krieken er ham, der styrer Den Dungen. Han siger, at han kender dig...

»Jeg kender ikke ham. Jeg har aldrig hørt om hans navn.«

Du kom altså til Dinamo-Auto Tiraspol?

»Han (agenten, red.) var til turneringen ved et tilfælde. En af hans venner var gift i Holland på det tidspunkt, og han spillede også i den turnering. Jeg tror, at vi var i finalen. Jeg scorede nok seks mål i den turnering. Han spurgte mig, om jeg ville til Moldova. Han fik mit nummer, og et par måneder senere var vi i kontakt. Han sagde til mig, at han havde et tilbud til mig. Jeg ville nemlig skifte klub, fordi den træner, vi havde, skulle væk.«

»Det var et perfekt tidspunkt at tage til Moldova. Da jeg ankom til Moldova, var der bare ingen penge til at registrere mig der. Hvis du er udlænding i Moldova, skal du betale 6.000 euro. Det skulle klubben betale. Det havde klubben ikke penge til i sidste øjeblik.«

Havde de ikke styr på det, inden du kom dertil?

»Der var penge til rådighed, men så fik de to eller tre ukrainske spillere fra store klubber i Ukraine. Dem skulle de betale for. Jeg var den sidste udenlandske spiller, der kom til klubben. Der er økonomiske problemer i moldovansk fodbold. Der er kun en klub, der har penge i landet. Jeg var ikke i stand til at blive registreret. Derfor tog jeg til Sydafrika. For der var allerede tre udenlandske spillere.«

Men de ville stadig have dig?

»Ja, fordi de troede, at de havde en investor, der ville betale de 6.000 euro.«

Vis dette opslag på Instagram 2019/2020 home and away jersey @capetowncityfc Et opslag delt af Bernio Verhagen (@berniov28) den 4. Aug, 2019 kl. 11.39 PDT

Derefter blev du sat fri til at finde en ny klub?

»Nej, jeg var faktisk ikke fri. De ville tjene penge på mig i starten. Men jeg fik styr på det. Så jeg tog til Cape Town med den samme agent. Det var godt for mig, for jeg kunne endelig spille. Eller være i et bedre miljø end Moldova.«

Den samme agent, der skaffede dig til Cape Town?

»Ja, han talte med nogle andre agenter fra Sydafrika. De gav mig først en prøvetræning for at se, om jeg var god nok. Det mente de, at jeg var, så jeg kunne godt blive. Men så havde de det samme problem med at registrere udenlandske spillere. For i Sydafrika kan du kun registrere fem udenlandske spillere.«

Cape Town City is delighted to announce the signing of Dutch winger Bernio Enzo Verhagen from Dinamo Tiraspol. #iamCityFC pic.twitter.com/W6gosOpPxz — Cape Town City FC (@CapeTownCityFC) July 26, 2019

Ja, vi talte med Cape Town Citys formand John Comitis. Han siger, at det kun var en prøvetræning, du havde fået…

»De fem pladser var allerede opbrugt. Den dag, jeg underskrev kontrakten, skulle de træffe en beslutning om, hvilke spillere de ville have til at spille i den sæson. De valgte en spiller, som altid spiller, men han var bare skadet og ville komme tilbage en måned eller to senere. De sagde til mig, at hvis jeg underskrev kontrakten, ville jeg blive reserve på holdet. De lovede mig aldrig kampe.«

Cape Town Citys formand, John Comitis, siger, at det kun var en prøvetræning, og at de kun skrev under med dig for at give dig den prøvetræning…

»Jeg blev præsenteret som ny spiller. Det er ikke en prøvetræning.«

Hvad skete der så i Cape Town City?

»Da den skadede spiller kom tilbage, var det ikke noget problem at blive i Cape Town. Jeg kunne bare ikke lide idéen om at være reserve for en anden spiller.«

Men du underskrev alligevel kontrakten?

»Ja, for lønnen var god, og de sagde til mig, at jeg måske kunne registreres i anden halvdel af sæsonen.«

Vis dette opslag på Instagram Why am i always on my phone Et opslag delt af Bernio Verhagen (@berniov28) den 20. Dec, 2018 kl. 12.14 PST

Hvad skete der så med det ophold, siden du ikke blev der?

»Hvad skete der? Jeg tog til Chile og fandt nogle kontakter der. Den chilenske klub havde virkelig brug for en ny angriber, og klubchefen i Sydafrika overbeviste mig om at tage til Chile. Han sagde, at jeg kunne komme tilbage til vinter, når en udenlandsk spiller smuttede.«

Hvorfor ville du væk fra Audax?

»Jeg tog væk, fordi jeg ikke var glad for den situation, og hvordan de behandlede mig (Verhagen har fortalt, at holdkammeraterne kom med racistiske ytringer, red.). Men holdet var godt. Chile var et godt land at spille fodbold i. Men der var nogle ting der, som ikke var acceptable i fodbold nu om dage.«

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Spillede du kampe for dem?

»Nej, jeg spillede ikke nogen kampe. Jeg kom en dag for sent til at blive registreret.«

Det er altså grunden til, at du er i Danmark nu?

»Nej, nej. Jeg var ikke glad der til slut. Så jeg var nødt til at smutte. Klubben og jeg afsluttede kontrakten.«

Ingen virker til at kunne huske mig. Bernio Verhagen

Hvordan endte du i Danmark? Du har et barn med en dansk kvinde, men var det grunden?

»Det var hovedårsagen til at komme til Danmark, fordi mit barn er her. Da jeg hørte om Viborg, var jeg interesseret. Det er Danmark. Europa igen. Der ville ikke være tidsforskel i forhold til min familie. Det var jeg glad for.«

Hvordan hørte du om Viborg først?

»I Chile kom klubben til mig, da jeg ville væk. Min agent sagde til mig, at han havde talt med nogle folk i Danmark, som kunne hjælpe mig med min karriere. De kunne hjælpe mig med at komme i form.«

Hvordan hørte Viborg om dig?

»Jeg ved ikke, hvordan de kom i kontakt med min agent. Det er ikke mit bord. Jeg går kun op i, at jeg har et job, og min agent kan give det til mig.«

Havde du en prøvetræning i Viborg, eller fik du en kontrakt med det samme?

»Jeg var til prøvetræning. Jeg trænede med i to-tre dage.«

Vis dette opslag på Instagram Paradise Et opslag delt af Bernio Verhagen (@berniov28) den 20. Dec, 2018 kl. 12.12 PST

Og så overbeviste du dem?

»Ja, ellers ville de ikke skrive under med mig.«

Hvor længe bliver du i Danmark, og hvad er perspektiverne her?

»Jeg kan ikke fortælle, hvor lang min kontrakt er for det første. Jeg vil ikke fortælle det til folk, for det er kun op til mig.«

Hvorfor er det, at det hele skal være så mystisk?

»Hvorfor skal jeg fortælle detaljer om, hvor lang min kontrakt er? Hvis du vil vide det, skal du spørge klubben direkte.«

Det gør vi også, men nu taler jeg med dig, og måske var det din ide, at du ikke vil have, at folk ved det. Normalt er det ting, man altid offentliggør i Danmark…

»Men hvis de ville fortælle om det, havde de skrevet det, da de præsenterede mig. Det gjorde de ikke.«

Så det er ikke noget, du har ønsket, men klubben?

»Det ved jeg ikke. Vi er bare kommet frem til, at vi ikke taler om min kontrakt.«

Du har et billede på Twitter af dig selv i en FC Midtjylland-trøje foran en pressevæg i Randers. Kan du fortælle historien om det?

»Det var bare et billede, jeg tog. Min lillebror og jeg var til prøvetræning der. I Randers. Min lillebror var færdig med at træne, og jeg havde en trøje på fra, da jeg var til prøvetræning i FC Midtjylland. Så tog vi bare nogle billeder og lagde dem op. Det er ikke noget specielt.«

Foto: Twitter: Bernio Verhagen Vis mere Foto: Twitter: Bernio Verhagen

Så du har intet at gøre med FC Midtjylland?

»Nej.«

Hvor fik du trøjen fra?

»Det var, da jeg var der på prøvetræning i FC Midtjylland på deres ungdomshold, og jeg beholdt trøjen.«

Så du har været til prøvetræning i FC Midtjylland?

»Ja.«

Hvornår var det?

»Det er to-tre år siden.«

De kan ikke huske dig…

»Det sagde de også i Willem II, men jeg spillede der. Det er det samme, de siger i Randers. Men der er stadig billeder af mig, hvor jeg går rundt i Randers blandt spillerne. Men ingen virker til at kunne huske mig.«

Kan du forstå, at når en fodboldspiller lægger det på Twitter, forvirrer det?

»Nej, for det er et gammelt billede. Det er op til jer.«

De fleste kilder - klubber, journalister og andre - er i tvivl om, hvorvidt du er en professionel fodboldspiller. Forstår du, hvorfor folk er i tvivl?

»Jeg har en kontrakt. Så jeg er professionel fodboldspiller.«

Men du har aldrig spillet en professionel kamp?

»Jeg har en kontrakt i en professionel klub, der har bedt mig om at træne, inden jeg fik en kontrakt. Hvis jeg ikke var god nok, ville Viborg ikke skrive under med mig. Viborg er ikke en dum klub, som henter spillere, der ikke kan spille fodbold.«

Forstår du hele tvivlen omkring dig?

»Nej, jeg forstår ikke tvivlen, for hvis jeg ikke var god nok, ville jeg ikke være fodboldspiller. Jeg ville ikke ende her. Jeg ville ikke have været i Chile, i Viborg, i Sydafrika eller Moldova.«

Når du har det talent, du har, hvorfor spillede du så ikke fodbold på et højere niveau før i år?

»Før i år? Forklar?«

Du har ikke spillet professionelle kampe før nu…

»Jeg har været mange steder i Danmark inden 2019. Jeg har haft mange prøvetræninger i forskellige klubber - også i 1. division og i Superligaen. Jeg var i Georgien. Jeg havde muligheden for at skrive en professionel kontrakt i Georgien i 2018, men det gjorde jeg ikke, fordi lønnen var meget dårlig i forhold til at være et sted så langt væk. Jeg har haft mange muligheder for at spille professionelt før, men du skal overveje det sted, du spiller. Forholdene skal være de rigtige. Jeg kan ikke tage til en klub, der kun betaler mig 300 dollars om måneden. Så kan jeg lige så godt spille amatørfodbold og arbejde ved siden af.«

Hvad med al tiden før det? Du er 25 år, og det er ret sent at starte sin karriere. Hvad er der sket i al den tid før det?

»Der spillede jeg bare på amatørniveau og forsøgte at forbedre mig. Jeg har været til mange prøvetræninger i mange klubber. Jeg spillede, var til prøvetræninger og rejste for at se, hvor der var nye eventyr.«

Med et talent, der bringer dig til en professionel klub, som spiller for at komme i Superligaen som Viborg, forstår du så, at folk ikke forstår, hvorfor du ikke har haft en kontrakt før eller spillet en professionel kamp?

»Jeg har spillet før. Jeg var amatørspiller og har været til prøvetræninger.«

Du har aldrig fået en kontrakt?

»Jeg har fået kontrakttilbud i Georgien. Jeg kunne også tage til en klub i Singapore, men jeg tog ikke af sted, fordi lønnen var dårlig, og det var langt væk fra min familie. Jeg er ligeglad med, om jeg er professionel fodboldspiller eller ej. Jeg går op i, at det skal være de rigtige steder. Jeg kan ikke tvinge en klub til at skrive under med mig.«

Du har sagt i et interview med Bold.dk, at du har været til prøvetræning i Næstved…

»Ja.«

Jeg har talt med Jesper Frisenholm, der var sportschef i klubben…

»I er ikke kloge. I ringer til en klub som Næstved og spørger, om jeg har været til prøvetræning der. Næstved har haft adskillige trænere de seneste fire-fem år. De har haft flere direktører…«

Nej, de har kun haft en sportschef...

»Okay, men der er flere, der arbejder i klubben. Det er underligt. Ved du, hvor mange spillere der tager til prøvetræning i 1. divisionsklubber i Danmark?«

Jesper Frisenholm siger, at du ikke har været der. De havde ikke penge til noget, da du skulle have været til prøvetræning….

»Ja, det var derfor, jeg ikke skrev under på noget, da jeg var der.«