Han har ikke spillet en eneste kamp i dansk fodbold endnu.

Faktisk har han slet ikke spillet en eneste professionel fodboldkamp - men det vender vi tilbage til.

For den 25-årige hollænder Bernio Verhagen har på bare to uger i Viborg allerede gjort sig voldsomt bemærket ved at blive politianmeldt af sin egen kæreste for - ifølge kæresten Nayaret Muci - at holde hende indespærret på et værelse på Hotel Palads i domkirkebyen.

Et vaskeægte fodboldmysterium er med andre ord havnet i dansk fodbold og hos Viborg.

For to uger siden skrev 1. divisionstopholdet Viborg FF kontrakt med Bernio Jordan Verhagen, der bliver beskrevet som en 'lynhurtig og aggressiv' offensivspiller.

Det må man tage Viborgs ord for. Det er bare ikke de tillægsord, der findes frem, når hans tidligere klubber skal beskrive deres korte bekendtskaber med Verhagen.

Den 25-årige kantspiller dukkede først op i professionel fodbold i februar i år. Og på blot otte måneder har han nået at skrive kontrakt med fire klubber - på tre forskellige kontinenter.

Og i disse klubber har han endnu en officiel kamp til gode. Det efterlader en række spørgsmål:

Hvordan kan en fodboldspiller blive professionel som 25-årig? Hvorfor skriver fire forskellige klubber kontrakt med en spiller, der ikke har spillet én eneste professionel kamp? Og hvordan kan Verhagen havne i en velfungerende dansk 1. divisionsklub?

»Vi har hentet ham gennem et netværk. Det er for at pleje det netværk, at vi har taget ham ind. Så vi får mulighed for at tiltrække andre spillere. Det er det, der er tanken bag,« sagde Viborg FF's sportschef, Jesper Fredberg, til B.T. i fredags.

»Og så må vi se, om vi kan bygge ham op.«

Hvad hvis vi siger, at der er flere af de klubber, han hævder at have været i, som aldrig har hørt om ham?

»Det synes jeg da lyder underligt. Det skal jeg sige med det samme. Men vi har hentet ham, fordi vi har fået nogle referencer. Ikke fordi han har spillet for nogle bestemte klubber.«

B.T. er dykket ned i Verhagens fortid. Hvor spillede Verhagen, før han pludselig blev professionel for under et år siden. Svarene gør ikke sagen mindre mystisk.

I et interview med bold.dk den 7. november forklarer Bernio Verhagen, at han er uddannet på ungdomsakademiet i den hollandske klub Willem II.

B.T. har efterfølgende kontaktet den hollandske klub, der umiddelbart aldrig har hørt navnet 'Bernio Verhagen' før.

»Jeg er bange for, at det er en 'falsk' spiller, du henvender dig om,« siger Willem II's pressechef, Wouter Jenssen.

»Jeg har kontrolleret det med mine kolleger i ungdomsrækkerne, og der er ingen, der nogensinde har hørt om ham. En mulighed kan være, at han har spillet for amatørklubben i Willem II, men vi kender ikke hans navn her i den professionelle klub.«

B.T. har efterfølgende spurgt lederen i Willem II's amatørafdeling, Piet Spijkers - og han har heller ingen minder om Bernio Verhagen. Heller ikke selv om B.T. sender ham et billede af spilleren.

»Haha, ham der har aldrig været hos os. Det kan jeg sige med sikkerhed. Jeg har været mange år her i klubben og ville kunne huske ham, hvis han havde spillet her.«

Det hollandske fodboldforbund har dog efterfølgende oplyst til B.T., at Verhagen står registreret i Willem II fra januar 2009 til januar 2010.

Forbundet oplyser desuden, at Verhagen fra august 2010 til juli 2014 har været registreret i amatørklubberne TSC Oosterhoot, VV Oosterhoot og RKVV Velsen. Efterfulgt af fire år, hvor fodboldforbundet ikke kan redegøre for spillerens opholdssteder.

I interviewet med bold.dk fortæller Bernio Verhagen ligeledes, at han i 2017 var til prøvetræning hos Næstved. Men han kunne 'ikke rigtig lide området', der virkede meget småt og isoleret.

Næstved afviser dog at have haft besøg af hollænderen.

»Det er ikke en spiller, der har været i Næstved, mens jeg var sportschef. Jeg ville selvfølgelig kunne huske ham, hvis han havde været dér, mens jeg var sportschef, men dengang havde vi slet ikke penge til den slags prøvecirkus,« Jesper Frisenholm, der var sportschef i Næstved indtil 8. januar og fem år tilbage.

I bold.dk-artiklen nævner den 25-årige hollænder også, at han har været i Randers, hvor han 'dog aldrig rigtig fik chancen'.

Det undrer adskillige tidligere og nuværende nøglepersoner i Randers FC sig over.

»Det navn siger mig absolut ingenting. Jeg kender ham ikke,« siger Michael Gravgaard, der var administrerende direktør i Randers fra 2016 til 2018.

Ole Nielsen, der var sportschef i Randers fra 2015 til 2017, og klubbens nuværende sportsdirektør, Søren Pedersen, har heller ingen minder om Bernio Verhagen.

Det viser sig dog efter en dybere research fra Randers' presseafdeling, at den nu 25-årige Verhagen og hans bror muligvis har trænet med U19-holdet i Randers et par gange. Men han har ikke været i nærheden af at være på kontrakt hos kronjyderne, lyder det.

Som om sagen ikke var speget nok i forvejen, findes der på Bernio Verhagens Twitter-profil et billede, hvor han poserer i en FC Midtjylland-polo foran en Randers FC-sponsorvæg. Og der er også billeder af ham I FCM-træningstøj.

Over for B.T. afviser FC Midtjyllands sportschef, Svend Graversen, at kende noget til Bernio Verhagen. Det er ham noget af en gåde, hvorfor han optræder på flere billeder med sportstøj med FC Midtjylland-logo på

På det store tyske spillerbørs-site 'Transfermarkt' er hollandske Den Dungen den første klub, hvor Bernio Verhagen officielt er registreret i.

Det bliver også bekræftet af bestyrer i Den Dungen, Marcel van Krieken - der dog understreger, at der ikke var tale om en professionel kontrakt.

»Han spillede en sæson for os i 2017/18. Han fik kun nogle få kampe. Jeg ved ikke, hvor han har spillet, før han kom til vores klub. Han sagde til mig, at han havde været en masse steder.«



Er han på et niveau, hvor han i dine øjne kan spille på et professionelt niveau i Danmark?

»Det tvivler jeg på. Det tror jeg ikke. Han er ikke så god.«

Havde han potentiale til at blive professionel?



»Nej, nej, nej. Han ville aldrig kunne spille på så højt plan. Jeg vil ikke tale ham ned, men det tror jeg bare ikke på.«

Hvor mange rækker skal vi ned fra Æresdivisionen for at finde det niveau, I spiller på?



»Haha, rigtig mange. Vi er bare en lille landsbyklub, der træner to gange om ugen,« understreger Marcel van Krieken.

Efter opholdet i Den Dungen rykker Bernio Verhagen til Dinamo Auto fra den bedste række i Moldova, hvor han ikke bliver registreret for officielle kampe.

Det er ikke lykkedes B.T. at få en kommentar fra den moldaviske klub, hvor Verhagen ifølge Transfermarkt spiller fra 10. februar 2019 frem til den 26. juli, hvor han skifter til sydafrikanske klub Cape Town City FC.

Det blev dog til et meget kort ophold i Sydafrika, som han forlader igen allerede den 22. august.

»Han spillede ikke for Cape Town. Vi havde heller ikke plads til, at han kunne blive registreret, da vi havde de udlændinge, som vi måtte have,« skriver John Comitis, formand i Cape Town City FC, i en sms til B.T.

»Det var mere en prøvetræning, men hans niveau var ikke højt nok.«

Verhagens vilde fodboldeventyr tager ham dernæst en tur til Sydamerika, hvor han skriver kontrakt med den chilenske klub Audax Italiano.

Men det bliver endnu et kort - og ulykkeligt - ophold, der ender med, at Bernio Verhagen efter få måneder forlader klubben, da han bliver udsat for racisme og tyveri i omklædningsrummet, som han selv hævder det. Det afviser klubben dog.

Om opholdet i Audax Italiano fortæller journalist fra den chilenske avis La Tercera Christian Gonzalez:

»Der er flere mistænkelige ting ved det. Han kommer til prøvetræning og ender med at blive registreret hos klubben, fordi klubben havde nogle pladser til overs. Men ifølge hans holdkammerater og folk fra den tekniske stab havde han slet ikke niveau til professionel fodbold,« siger den chilenske journalist og tilføjer:

»Der var også stor tvivl om, hvorvidt han overhovedet var professional fodboldspiller.«

B.T. ringede torsdag eftermiddag Bernio Verhagen op, men det blev i første omgang en kort samtale.

»Jeg taler ikke med journalister,« sagde han og smed røret på.

Men kort efter ringede han selv tilbage. Og hele resultatet af den samtale kan du læse om senere i dag på bt.dk, men her følger et par af avisens spørgsmål og Verhagens svar:

De fleste kilder - klubber, journalister og andre - er i tvivl om, hvorvidt du er en professionel fodboldspiller. Forstår du, hvorfor folk er i tvivl?



»Jeg har en kontrakt. Så jeg er professionel fodboldspiller.«



Men du har aldrig spillet en professionel kamp?



»Jeg har en kontrakt i en professionel klub, der har bedt mig om at træne, inden jeg fik en kontrakt. Hvis jeg ikke var god nok, ville Viborg ikke skrive under med mig. Viborg er ikke en dum klub, som henter spillere, der ikke kan spille fodbold.«



»Jeg har været mange steder i Danmark inden 2019. Jeg har haft mange prøvetræninger i forskellige klubber - også i 1. division og i Superligaen. Jeg var i Georgien. Jeg havde muligheden for at skrive en professionel kontrakt i Georgien i 2018, men det gjorde jeg ikke, fordi lønnen var meget dårlig i forhold til at være et sted så langt væk. Jeg har haft mange muligheder for at spille professionelt før, men man skal overveje det sted, man spiller.«

Har du været til prøvetræning i FC Midtjylland?



»Ja.«



Hvornår var det?



»Det er to-tre år siden.«



De kan ikke huske dig.



»Det sagde de også i Willem II, men jeg spillede der. Det er det samme, de siger i Randers. Men der er stadig billeder af mig, hvor jeg går rundt i Randers blandt spillerne. Men ingen virker til at kunne huske mig.«



Du har sagt i et interview med bold.dk, at du har været til prøvetræning i Næstved.



»Ja.«



Jeg har talt med Jesper Frisenholm, der var sportsdirektør i klubben.



»I er ikke kloge. I ringer til en klub som Næstved og spørger, om jeg har været til prøvetræning der. Næstved har haft adskillige trænere de seneste fire-fem år. De har haft flere direktører…«



Nej, de har kun haft én sportschef.



»Okay, men der er flere, der arbejder i klubben. Det er underligt. Ved du, hvor mange spillere der tager til prøvetræning i 1. divisionsklubber i Danmark?«



Jesper Frisenholm siger, du ikke har været der. De havde ikke penge til noget, da du skulle have været til prøvetræning.



»Ja, det var derfor, jeg ikke skrev under på noget, da jeg var der.«