Ajax har for første gang i ti år ikke en dansker på førsteholdet, efter at Kasper Dolberg, Rasmus Nissen og Lasse Schöne forlod Amsterdam-klubben denne sommer.

En årelang epoke er slut.

Den hollandske fodboldklub Ajax råder for første gang i ti år ikke længere over danskere i førsteholdstruppen.

Det sluttede, da Lasse Schöne, Kasper Dolberg og Rasmus Nissen forlod Amsterdam-klubben denne sommer.

Det danske fodboldlandshold har dermed ikke en eneste spiller i truppen fra den hollandske Æresdivision.

Torsdag vandt Danmark 6-0 ude over Gibraltar, og søndag gæster holdet Georgien i EM-kvalifikationen.

Jon Dahl Tomasson, som er vikarierende landstræner, fik selv sin fodboldopdragelse i Heerenveen og Feyenoord.

- Hollandsk fodbold er en god skole at blive uddannet i. Specielt offensivt. Det at kunne tænke fodbold og tage beslutninger. De bedste spillere kan træffe de bedste beslutninger.

- Det lærer du i den hollandske skole, fordi der er fokus på at have bolden. For at kunne udvikle dig og være et godt salgsemne skal du være i stand til det.

- Man bliver uddannet rigtigt godt, og fagligheden er på et højt niveau i Holland, siger Tomasson.

Ajax råder i ungdomsafdelingen over et par danske talenter - 19-årige Victor Jensen og 16-årige Christian Rasmussen.

Tomasson håber, at der snart er danskere at finde på Ajax' førstehold.

- Vi har været vant til det. Man bliver hurtig forvænt. Men vi har jo Victor dernede, som gør en fin figur hos Jong Ajax. Jeg tror altid, at Ajax kigger vores vej - altså kigger på danskere.

- De ved, hvad de får. Veluddannede spillere, der passer godt ind i kulturen. Så det bekymrer mig overhovedet ikke, det er bare et øjebliksbillede, vurderer Tomasson.

Christian Eriksen husker tilbage på dengang, han slog igennem i Ajax som ung i årene fra 2010 til 2013.

- Ajax har givet mig rigtigt meget. Det er dem, der har sat mit navn på verdenskortet. Det har stor betydning, at der står Ajax på mit cv, og at jeg er kommet fra den skole.

- Man lærer den måde at spille fodbold på, som Ajax spiller. Det har haft stor betydning for mig, og jeg har taget det med videre til Tottenham og landsholdet.

- Jeg fik en lidt anden fodboldopdragelse, end jeg kunne have fået i Danmark, siger Eriksen.

Han kan godt forstå, at landsholdskollegerne Dolberg og Schöne er rykket videre.

- Det kan være, der kommer nogle andre. Set med danske øjne var det måske bedst for dem at prøve noget nyt.

- Men det er specielt, når man tænker på, at Ajax har været en danskerklub så længe. Victor er i den situation, jeg var i. Dengang (efteråret 2010, red.) var jeg den eneste dansker, påpeger Eriksen.

Schöne, der med 286 kampe er den udlænding med flest kampe for Ajax, er taknemmelig for sin tid i klubben fra 2012 til 2019.

- Ajax har betydet alt. Alle ved godt, at det er min klub. Der har altid været danskere i førsteholdstruppen, i al den tid jeg har spillet der.

- Vi har selvfølgelig Victor Jensen, som forhåbentlig snart kan komme op og gøre sig gældende. Men det er lidt historisk, at vi alle sammen er smuttet.

- Jeg holder utroligt meget af klubben, og jeg kommer helt sikkert tilbage og hilser på dem alle sammen igen, siger Schöne.

/ritzau/