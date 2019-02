DBU's nyoprettede e-landshold fik en fremragende debut med en turneringssejr mod de øvrige nordiske lande.

Det danske e-landshold i computerspillet Fifa er bedst i Norden.

Lørdag førte Daniel "Dingo" Kristensen og Frederik "Fredberg" Fredberg til sejr i venskabsturneringen Fifa 19 Nordics Invitational med deltagelse af Danmark, Sverige, Norge og Finland.

De to danskere spillede sig frem til finalen, hvor Norge blev besejret i en dramatisk serie over tre kampe.

Dingo og Fredberg vandt den indledende double mod nordmændene med 2-1 efter et sejrsmål med syv minutter tilbage af opgøret.

Herefter fulgte to singler, og Frederik "Fredberg" Fredberg tabte den første med 4-5 efter forlænget spilletid. Stillingen var 3-3 efter 90 minutter.

Dermed var det op til Daniel "Dingo" Kristensen i den næste og afgørende single at sikre Danmark finalesejren, og det lykkedes at vinde 2-1 på et mål i overtiden.

Turneringen i Finland markerede samtidig debuten for det danske e-landshold i Fifa, efter at Dansk Boldspil-Union (DBU) oprettede holdet i sidste uge.

Daniel "Dingo" Kristensen og Frederik "Fredberg" Fredberg førte i december Brøndby e-sport frem til den samlede sejr i eSuperligaen.

De finske værter slutter sidst i turneringen efter et nederlag til Sverige i bronzekampen.

/ritzau/