Joakim Mæhle er fuldstændig forrygende, når han spiller for det danske landshold.

I 25 kampe i rødt og hvidt har backen scoret ni mål og er dermed ofte en afgørende figur på Kasper Hjulmands hold.

Men tilfældet er ikke det samme i klubregi, hvor han har problemer med at være fast mand i Atalanta og have samme betydning. Målt på mål er det blevet til tre scoringer i 53 kampe.

Det fik i sidste uge Serie A-klubbens cheftræner, Gian Piero Gasperini, til at udtrykke bekymring om, at landsholdspauserne for Mæhle er et problem, men den kommentar har Joakim Mæhle blot grin tilovers for.

Gasperini. Foto: Efrem Lukatsky

»Jeg har nogle venner på besøg lige nu, og vi grinte lidt ad det hele i artiklen. Det er ikke noget, der går mig så meget på. Jeg er både glad, når jeg spiller her, og glad når jeg spiller på landsholdet,« siger Joakim Mæhle til TV 2 SPORT.

Danskeren er i øjeblikket ude med en blindtarm, der krævede en hasteoperation.

Men forinden var han returneret til Italien efter endnu en god indsats for landsholdet, og da han ikke har kunnet overføre det til klubholdet, sagde træner Gasperini sådan:

»Alle afbrydelserne med landsholdet har været lidt af et problem i forhold til at bevare fokus på ligaen her. Men han er en meget pålidelig spiller, og så håber vi, at han også kan score de mål, han scorer på landsholdet, her.«

Joakim Mæhle fortæller selv, at det frustrerer ham til daglig, at han ikke præsterer på samme måde for Atalanta, som han gør for landsholdet.

Det kan han begynde at ændre på, når han næste weekend ifølge sig selv igen er helt klar.