Peru slår Skotland i den første af tre opvarmningskampe, inden det går løs ved VM i Rusland

Lima. Peru, der er Danmarks første modstander ved VM i fodbold i Rusland i næste måned, fik natten til onsdag dansk tid en fin start på en serie af venskabskampe.

Hjemme i Lima vandt Peru 2-0 mod Skotland. Christian Cuvea scorede på straffespark i slutningen af første halvleg, og to minutter inde i anden halvleg scorede Jefferson Farfán til slutresultatet.

Den 33-årige Farfán, der er kendt for sin hurtighed og tekniske kunnen, vil føle sig hjemme i Rusland, hvor han netop har været med til at vinde det russiske mesterskab med sin klub Lokomotiv Moskva.

Peru har yderligere to muligheder for at finpudse formen, inden det bliver alvor den 16. juni mod Danmark. Den 3. juni er Saudi-Arabien modstanderen, mens Sverige venter den 9. juni.

I en anden af nattens venskabskampe endte opgøret mellem Panama og Nordirland uden mål. Panama er i gruppe med England, Belgien og Tunesien ved VM.

/ritzau/