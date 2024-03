Norge har overhalet Danmark på koefficientranglisten, og Israel truer med at sende Danmark helt ud af top-15.

Dansk fodbold har efter stærke resultater i Europa i denne sæson af især FC København og i mindre grad FC Nordsjælland længe ligget til en europæisk opgradering.

Men den hænger efter en stærk torsdag af rivalerne Norge og Israel nu i en tynd tråd.

Moldes 2-1-sejr over Club Brugge i Conference League betyder, at Norge har overhalet Danmark på Det Europæiske Fodboldforbunds (Uefa) koefficientrangliste.

Norge har skubbet Danmark ned som nummer 15, og netop 15.-pladsen er et krav, hvis man vil opgraderes fra fire til fem europæiske deltagere og fra én plads i Champions League-kvalifikationen til to.

Skåret helt ind til benet er forskellen på en 15.- og en 16.-plads primært en femte europæisk plads - en mulig meget lukrativ Champions League-billet.

FC København blev onsdag elimineret i Champions League af Manchester City, og Danmark slutter dermed på 31,450 koefficientpoint efter denne sæson.

Nærmeste forfølger er Israel, der efter Maccabi Tel Avivs overraskende 4-1-sejr hos Olympiakos i Conference League torsdag spillede sig op på 30,875 koefficientpoint.

Det giver Danmark et forspring på 0,575 koefficientpoint. Det kan de to tilbageværende israelske hold hente med for eksempel én sejr og en uafgjort i deres resterende kampe, der minimum tæller returkampene om en uge.

Ud over Maccabi Tel Avivs hjemmekamp - der afvikles i Serbien - mod Olympiakos er det Maccabi Haifas udekamp mod Fiorentina.

Maccabi Haifa førte torsdag både 2-1 og 3-2 i hjemmekampen - der blev spillet i Ungarn - men italienerne vandt 4-3.

Også Grækenland kan stadig overhale Danmark, men grækerne har mere beskedne 28,725 point, og da både Olympiakos og Paok tabte torsdag er de knap så alvorlig en trussel.

Regnskabet efter denne sæson tæller til sæsonen 2025/26, og hvis Israel kikser, og Danmark beholder 15.-pladsen, kommer både næste sæsons guld- og sølvvinder i Superligaen med i Champions League-kvalifikationen i sommeren 2025.

Den danske pokalvinder får chancen i Europa League-kvalifikationen, mens yderligere to danske hold deltager i Conference League-kvalifikationen.

Hvis Israel skubber Danmark ud af top-15, deltager kun den danske mester i Champions League-kvalifikationen, pokalvinderen i Europa League, og yderligere to danske hold spiller Conference League.

Samme ovenstående fordeling af fire hold gør sig gældende i næste sæson. Det stod klart allerede efter sidste sæson, hvor Danmark sluttede som nummer 17 på koefficientranglisten.

