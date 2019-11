Joachim Andersen scorede med hovedet sit første mål for Lyon, der slog Benfica i Champions League.

Den danske fodboldspiller Joachim Andersen blev en værdifuld herre for sin franske klub, Lyon, tirsdag aften.

Således kickstartede han kampen med et mål i det, der senere skulle blive en hjemmesejr på 3-1 hjemme over Benfica i Champions League-gruppespillet.

Lyon satte sig med sejren på andenpladsen, der giver adgang til ottendedelsfinalerne, når alt skal gøres op om to runder.

Lyon har syv point og ligger foran Zenit Skt. Petersborg, der har fire point. RB Leipzig fører an med ni point, mens Benfica ligger sidst med tre.

Joachim Andersen, der blev Danmarks dyrest handlede fodboldspiller, da han i sommer blev hentet i Sampdoria for omkring 225 millioner kroner, satte gang i løjerne allerede efter tre minutter.

Efter et hjørnespark blev bolden sendt ind i feltet, hvor han steg til vejrs og scorede med et hårdt hovedstød sit første mål for klubben.

Føringen blev fordoblet, da Houssem Aouar efter 32 minutter gik solo i venstre side og serverede bolden for Memphis Depay, der nemt scorede til 2-0.

12 minutter før tid reducerede Haris Seferovic for Benfica, men Lyon kørte sejren hjem og cementerede den ved Bertrand Traore efter 88 minutter.

/ritzau/