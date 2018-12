Danske Mads Davidsen stoppede for nylig som teknisk direktør i den kinesiske storklub Shanghai SIPG.

Siden Davidsen i august offentliggjorde sit stop, har spekulationerne om hans fremtid været talrige. Blandt andet var han et af navnene, der blev nævnt, da Brøndby i efteråret hagtede en ny sportsdirektør.

Dén tjans gik som bekendt til Ebbe Sand, mens Mads Davidsen erklærede, at han ønsker at blive i udlandet. Og det er præcis, hvad han gør.

Davidsen, der sluttede sit ophold i Shanghai med et kinesisk mesterskab, skal dog ikke stå i spidsen for en specifik klub. I stedet springer han nu ud som konsulent.

Foto: CHANDAN KHANNA Vis mere Foto: CHANDAN KHANNA

Det gør han i en tekst, han selv har skrevet, på dontt.dk.

»Jeg vil skabe noget for andre og sammen med andre. Det synes jeg, at vi burde have langt mere fokus på frem for bare at opnå noget for egen vindings skyld,« skriver Davidsen.

»Derfor glæder jeg mig til 2019, hvor jeg vil arbejde som konsulent med mit eget koncept ”Strategic Planning & Coaching”. Her vil jeg forsøge at skabe mere langsigtede og holdbare strategier for klubber, så visionen i sidste ende har langt større chance for at blive realiseret,« fortsætter han i sit indlæg.

Davidsen bliver dermed selvstændig. Det bliver han med udgangspunkt i London, hvortil han nu flytter.

36-årige Mads Davidsen var godt seks år i Kina, inden han forlod Shanghai SIPG. Det gjorde han, efter han havde arbejdet sig til et topjob og en løn på cirka 20 millioner kroner om året.