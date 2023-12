Tyskland er blandt verdens bedste, men stadig et skrøbeligt hold. Det vil Danmark udnytte fredag i Rostock.

Opskriften er simpel for de danske fodboldkvinder fredag aften i Rostock. Få point mod Tyskland og så er I blot ét skridt fra OL-deltagelse.

Landstræner Andrée Jeglertz fik en forrygende start på jobbet, da han i september debuterede med en 2-0-sejr over stormagten Tyskland i Nations League.

Siden er fulgt to sejre over Wales og én over Island. I de tre kampe har Danmark været klar favorit. Nu venter så den store test, returkampen mod Tyskland i Rostock fredag.

Hvis Danmark kan bevise, at Jeglertz' debutsejr over tyskerne ikke var et lucky punch, og man kan tage point i Rostock, så er den danske gruppesejr allerede sikret med en kamp igen. Og OL-drømmen vil rykke meget tæt på.

En sejr i den efterfølgende Nations League-semifinale vil sende Danmark til OL i 2024.

Tyskland har efter nederlaget til Danmark slået Island to gange samt Wales med en samlet målscore på 11-1. Holdet har alligevel skiftet træner undervejs, og Andrée Jeglertz ser stadig mulighed for at ramme et tysk mandskab med et spinkelt fundament.

- Jeg har en fornemmelse af, at det er et meget individuelt hold. De er ikke så stærk en gruppe endnu. De er i gang med at bygge det op efter et mislykket VM og nederlaget til os, siger Jeglertz.

- Det er et godt fodboldhold, men jeg tror også, at det er et hold, som man godt kan bringe til desperation og frustration.

Han ved, at Tysklands hold udelukkende består af topspillere, som aftvinger enorm respekt. Hvis de rammer dagen, har de enorme kvaliteter.

Det viste holdet bare ikke ved sommerens VM, som endte i en kæmpe skuffelse med exit efter gruppespillet. Og så gned Danmark yderligere salt i det åbne sår tilbage i september.

Ved den lejlighed stod angriberen Amalie Vangsgaard for begge scoringer. Hun mener som sin træner, at Tyskland ikke har toppræsteret det seneste halve år. Hun har dog også en forventning om, at det er et revanchelystent hold, der kommer buldrende.

- Når der kommer en ny træner, vil alle gerne vise, at de skal spille, så jeg tænker, det er et hold, der kommer ud med energi og kraft, så det er med at være klar, siger Vangsgaard.

Tyskland er et offensivt indstillet mandskab med stor fysik. Det har ikke ændret sig med ansættelsen af erfarne Horst Hrubesch. Men Danmark kommer til at møde tyskerne højt og er klar til at tage kampen om boldbesiddelse op.

Det er ifølge Jeglertz den måde, hvorpå Danmark giver sig selv de bedste forudsætninger for at tage endnu en sejr.

- Vi vil som hold være modige og kontrollere kampen. Vi har en identitet, som bygger på, at vi gerne vil have bolden og spille fremadrettet, når vi kan. Det indebærer, at vi spiller aggressivt defensivt og vinder bolden højt på banen, siger han.

- Vores tilgang kan nuanceres, for vi er nødt til at have respekt for modstanderen, så vi har også en plan B, men vores tilgang skal flugte med vores identitet.

Kampen sparkes i gang klokken 20.30, og Amalie Vangsgaard garanterer, at 2-0-sejren fra første møde er med i rygsækken som selvtillid.

- Vi lærte, at vi sagtens kan matche Tyskland. Vi fik vist, at vi sagtens kan være med og ikke bare skal stå og forsvare, siger Vangsgaard.

/ritzau/